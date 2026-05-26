4:1-Derbysieg als perfekte Antwort auf das Hinspiel

Mit einer konzentrierten, engagierten und spielerisch starken Leistung ließ Hellas Schierstein II dem Gegner über weite Strecken kaum Möglichkeiten. In einer fair geführten Partie belohnte sich die Mannschaft am Ende mit einem auch in dieser Höhe verdienten Derbyerfolg und sicherte sich gleichzeitig einen hervorragenden 7. Tabellenplatz zum Saisonabschluss.

Wiesbaden-Schierstein. Was für ein beeindruckender Schlusspunkt nach einer intensiven Saison! Die zweite Mannschaft des FSV Hellas Schierstein 1968 e.V. hat ihr letztes Heimspiel der Spielzeit mit einem starken 4:1-Derbysieg gegen den SV Wiesbaden erfolgreich abgeschlossen. Damit gelang nicht nur ein überzeugender Heimerfolg, sondern zugleich auch die perfekte Revanche für die 2:4-Niederlage aus dem Hinspiel.

„Ich bin unglaublich stolz auf meine Jungs. Sie haben ein absolut sauberes und faires Spiel gemacht und sich mit diesem Sieg selbst belohnt. Wenn man bedenkt, welchen Weg wir gemeinsam gegangen sind, kann man diese Leistung gar nicht hoch genug bewerten.“

Trainer Daniel Zeller zeigte sich nach dem Schlusspfiff entsprechend stolz auf seine Mannschaft:

Besonders bemerkenswert: Daniel Zeller hat in den vergangenen Monaten nahezu eine komplett neue Mannschaft aufgebaut. Dass am Ende ein furioser Derbysieg, die gelungene Revanche gegen den SV Wiesbaden und ein starker siebter Tabellenplatz stehen, ist der verdiente Lohn für die harte Arbeit des gesamten Teams.

Eine weitere wichtige Nachricht für die kommende Saison: Trainer Daniel Zeller wird dem Verein auch weiterhin erhalten bleiben. Gemeinsam mit Vereinspräsident Kyriakos Tsakas laufen die Planungen für die neue Spielzeit bereits auf Hochtouren. Die Voraussetzungen dafür stimmen optimistisch, denn bis auf zwei Abgänge bleibt der Kader nahezu vollständig zusammen.

Im Rahmen des emotionalen Saisonabschlusses richtete Zeller zudem persönliche Dankesworte an das gesamte Vereinsumfeld. Besonders hob er die Unterstützung der 1. Mannschaft hervor, deren Trainerteam und Spieler die Zweitvertretung während der Saison stets tatkräftig begleitet haben.

„Es macht riesigen Spaß, mit so tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Hellas ist Familie. Ich habe hier genau das gefunden, was ich mir immer vorgestellt habe“, so der Trainer bewegt.

Nach dem gelungenen Saisonabschluss darf die Mannschaft nun zunächst in die wohlverdiente Pause gehen. Doch die Zielsetzung für die kommende Saison ist bereits klar formuliert:

„Jetzt tanken wir erst einmal Kraft. Danach beginnt die Vorbereitung – und nächste Saison wollen wir richtig angreifen.“

Blau-weiß-griechische Glückwünsche zum Derbysieg, zur erfolgreichen Revanche und zu einem starken 7. Platz an Hellas Schierstein II!