4:1-Auswärtssieg: "Boscheissa" rücken vor auf Platz 3

Die Partie begann verheißungsvoll für den SV Bischofsmais: In der 13. Minute nutzte Matej Stefl einen Abwehrfehler der Gäste eiskalt aus und traf präzise ins rechte Eck zum 1:0. Doch die Freude der Hausherren währte nur kurz – bereits sechs Minuten später glich Stefan Pecher nach einem Standard zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause schlug der TSV erneut zu: Philip Autengruber vollendete nach Vorarbeit von Nico Bauer zur 2:1-Führung (41.). Nach dem Seitenwechsel übernahm Waldkirchen endgültig die Kontrolle. Pecher verpasste zunächst per Kopf nur knapp das 3:1 (51.), ehe Noah Renoth in der 74. Minute nach schöner Vorarbeit von Bauer erhöhte. Fünf Minuten später setzte Jonas Heß mit einem platzierten Kopfball den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand.

Während Bischofsmais in der zweiten Halbzeit offensiv kaum noch Akzente setzen konnte, zeigte Waldkirchen seine Effizienz und Abgezocktheit. Am Ende stand ein klarer Auswärtssieg, mit dem der TSV wichtige Punkte einfuhr und den Sprung auf den dritten Tabellenplatz schaffte.

Marco Eder (Trainer SV Bischofsmais): "Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, wir gingen verdient in Führung. Durch einen schnell ausgeführten Freistoß und einen Konter drehte Waldkirchen jedoch die Partie noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte war Waldkirchen klar feldüberlegen, auch wenn wir ebenfalls gute Phasen hatten. Am Ende fehlten uns Präzision und Cleverness im Abschluss. Der Sieg für Waldkirchen war verdient, vielleicht um ein Tor zu hoch. Auf unserer Leistung können wir dennoch aufbauen."

Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Wir haben etwas gebraucht, um ins Spiel zu finden. Der Gegner hat es mit langen Bällen gut gemacht und ist nicht unverdient in Führung gegangen. Nach unserem Ausgleich wurden wir besser und konnten die Partie drehen. Ab der zweiten Halbzeit waren wir dann klar spielbestimmend. Unterm Strich war es eine sehr gute zweite Hälfte und ein verdienter Sieg.“