4:1 - Aramäer machen es gegen Mulfingen/Hollenbach2 lange spannend

Die Aramäer starteten hochmotiviert und druckvoll in die Begegnung und wurden bereits in der ersten Spielminute belohnt. Nach einer schnellen Vorarbeit von Marvin Reitz erzielte Lahud Abdulahad das frühe Führungstor zum 1:0. Die Heimmannschaft hielt das Tempo hoch und zeigte sich entschlossen, frühzeitig klare Verhältnisse zu schaffen. Nach einer mustergültigen Vorlage von Jermaine Wesley erhöhte Milot Halilaj folgerichtig auf 2:0.Mitte der ersten Halbzeit (24. Minute) hatten die Aramäer etwas Glück, als ein bereits vorbelasteter Spieler ein weiteres Foul beging, das der Schiedsrichter Gnade walten ließ und nicht mit der Gelb-Roten Karte ahndete. Danach beruhigte sich das Spielgeschehen; die Aramäer verpassten es jedoch, den Vorsprung weiter auszubauen.

Die Partie wurde in der 55. Minute wieder unerwartet spannend: Die Hohenloher verkürzten durch einen sehenswerten Freistoßtreffer von Jakob Scheppach auf 1:2. Es folgte eine kurze Drangphase der Gäste, welche die Aramäer-Defensive jedoch souverän überstand.