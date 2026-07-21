40m-Knaller ist die Nr.1: Das ist der Amateur-Torschütze des Monats

Sechs Amateurkicker hatten die Chance auf den Titel "FALTER Amateur-Torschütze des Monats"! So hat die Community abgestimmt:
Platz 6 🎖️
Lukas Olff, Sportfreunde Johannisthal, Landesliga 1, Berlin
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Platz 5 🎖️
Oskar Yannik Schulze, Osterweddinger SV, Landesklasse 2, Sachsen-Anhalt (neuer Verein SG Reppichau, Verbandsliga)
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Platz 4 🎖️
Julian Sistig, Duisburger FV 08, Bezirksliga 5, Niederrhein (neuer Verein FC Taxi Duisburg, Kreisliga A)
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Platz 3 🥉
Salih Gümüs, SC Bosphorus Gifhorn, 1. Kreiklasse 2 Gifhorn, Niedersachsen
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Platz 2 🥈
Sidney Cordier, U19 SV Vaihingen, Verbandsstaffel, Württemberg
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And the winner is...👑
Lukas Bründl, TSV Trudering, Kreisliga 3 München, Oberbayern
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Der 29-jährigen Defensiv-Akteur vom Münchner Kreisligisten hatte im Relegationsspiel zur Bezirksliga gegen den SV Lohhof seinen großen Moment! Dienstag Abend unter Flutlicht im Aschheimer Stadion: In der Verlängerung in der 116. Minute eroberte Bründl nach gegnerischem Einwurf an der Mittellinie den Ball. Rückpass? Querpass? Ball sichern? Nein, der Lukas Bründl hat einen andere Idee! Er sieht, dass der Keeper etwas weit vor dem eigenen Kasten steht und zimmert das Spielgerät aus knapp 40 Metern zum vorentscheidenden 4:2 in die Maschen!
Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.
📬 Kann ich noch Torvideos einsenden?
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! Beim aktuellen Voting kann die Einsendung zwar nicht mehr berücksichtigt werden, für die nächsten Ausgaben jedoch schon! Wir bereiten die besten Clips auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.
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