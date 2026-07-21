40m-Knaller ist die Nr.1: Das ist der Amateur-Torschütze des Monats

– Foto: Imago

Sechs Amateurkicker hatten die Chance auf den Titel "FALTER Amateur-Torschütze des Monats"! So hat die Community abgestimmt:

Platz 4 🎖️

Julian Sistig, Duisburger FV 08, Bezirksliga 5, Niederrhein (neuer Verein FC Taxi Duisburg, Kreisliga A)

🎥 zum Video

Platz 3 🥉

Salih Gümüs, SC Bosphorus Gifhorn, 1. Kreiklasse 2 Gifhorn, Niedersachsen

🎥 zum Video





Platz 2 🥈

Sidney Cordier, U19 SV Vaihingen, Verbandsstaffel, Württemberg

🎥 zum Video



And the winner is...👑

Lukas Bründl, TSV Trudering, Kreisliga 3 München, Oberbayern

🎥 zum Video

Der 29-jährigen Defensiv-Akteur vom Münchner Kreisligisten hatte im Relegationsspiel zur Bezirksliga gegen den SV Lohhof seinen großen Moment! Dienstag Abend unter Flutlicht im Aschheimer Stadion: In der Verlängerung in der 116. Minute eroberte Bründl nach gegnerischem Einwurf an der Mittellinie den Ball. Rückpass? Querpass? Ball sichern? Nein, der Lukas Bründl hat einen andere Idee! Er sieht, dass der Keeper etwas weit vor dem eigenen Kasten steht und zimmert das Spielgerät aus knapp 40 Metern zum vorentscheidenden 4:2 in die Maschen!

Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.