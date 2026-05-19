406 Zeugen eines Wunders – Wismut lebt

Beim SV Borsch gewann die Mannschaft von Trainer Rico Heuschkel vor 406 Zuschauern mit 3:1 und wahrte damit die Hoffnung auf den Klassenerhalt.
BERICHT des BSV Wismut Gera
Bereits in der 5. Minute brachte Andy Haupt die Geraer in Führung. Nach einem langen Ball setzte er sich gegen die Defensive durch und vollendete zum 0:1. In der Folge präsentierte sich Wismut konzentriert und defensiv stabil, sodass die Führung bis zur Pause Bestand hatte.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Borsch den Druck, doch erneut war es Haupt, der in der 70. Minute nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schnell schaltete und auf 0:2 erhöhte. Spätestens jetzt war spürbar, dass die Gäste an diesem Nachmittag mehr als nur drei Punkte mitnehmen wollten. Nur drei Minuten später sorgte Marcel Kießling mit einem sehenswerten Lupfer zum 0:3 für die Vorentscheidung. Der Treffer setzte bei Spielern und Fans zusätzliche Kräfte frei – verbunden mit der Hoffnung, dass im Saisonendspurt vielleicht doch noch die Wende gelingen kann. Der Anschlusstreffer von Maksim Kharin in der 82. Minute änderte nichts mehr am verdienten Auswärtssieg der Geraer. Anders als in vielen Spielen zuvor brachte Wismut die Partie souverän über die Zeit und zeigte dabei die nötige Ruhe und Geschlossenheit.
Mit dem Erfolg verschafft sich die Mannschaft im Tabellenkeller wieder Luft. Vor allem aber lebt bei Spielern, Verantwortlichen und Fans die Hoffnung weiter, den Thüringenliga-Verbleib doch noch aus eigener Kraft schaffen zu können. Das anstehende Derby gegen Westvororte dürfte nun zusätzlich an Bedeutung gewinnen.
Trainerstimme – Rico Heuschkel:
„Wir blicken von Spiel zu Spiel, genießen jetzt den Erfolg und schauen auf das Aufeinandertreffen mit Westvororte. Zugleich wissen wir um unsere Heimschwäche und den anhaltenden Hauptplatz-Fluch. Jetzt haben wir den Thüringenliga-Verbleib selbst in der Hand.“