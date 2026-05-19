406 Zeugen eines Wunders – Wismut lebt

– Foto: Björn Roddeck

Schon die Anreise in den Wartburgkreis stand für viele mitgereiste Anhänger unter besonderen Vorzeichen. Nach den enttäuschenden vergangenen Wochen war die Erwartungshaltung gedämpft, der Glaube an die Wende jedoch noch nicht vollständig verschwunden. Auf dem kleinen Sportplatz an der Heugasse entwickelte sich früh eine Partie, die den Gästen neuen Mut geben sollte.

Bereits in der 5. Minute brachte Andy Haupt die Geraer in Führung. Nach einem langen Ball setzte er sich gegen die Defensive durch und vollendete zum 0:1. In der Folge präsentierte sich Wismut konzentriert und defensiv stabil, sodass die Führung bis zur Pause Bestand hatte.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Borsch den Druck, doch erneut war es Haupt, der in der 70. Minute nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schnell schaltete und auf 0:2 erhöhte. Spätestens jetzt war spürbar, dass die Gäste an diesem Nachmittag mehr als nur drei Punkte mitnehmen wollten. Nur drei Minuten später sorgte Marcel Kießling mit einem sehenswerten Lupfer zum 0:3 für die Vorentscheidung. Der Treffer setzte bei Spielern und Fans zusätzliche Kräfte frei – verbunden mit der Hoffnung, dass im Saisonendspurt vielleicht doch noch die Wende gelingen kann. Der Anschlusstreffer von Maksim Kharin in der 82. Minute änderte nichts mehr am verdienten Auswärtssieg der Geraer. Anders als in vielen Spielen zuvor brachte Wismut die Partie souverän über die Zeit und zeigte dabei die nötige Ruhe und Geschlossenheit.