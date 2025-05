400 Kilometer: Zugspitz-Kreisligisten drohen in der Relegation 5 Stunden Fahrt unter der Woche

Auch auf den SV Ohlstadt würde eine lange Auswärtsreise warten. – Foto: Oliver Rabuser

In der Bezirksliga-Relegation trifft der Tabellenzweite der Kreisliga Inn/Salzach auf den der Zugspitze. Dabei könnte es zu einer Mega-Reise kommen.

München – 200 Kilometer einfach, zweieinhalb Stunden Fahrtweg und Treffpunkt um 15 Uhr unter der Woche: In der Bezirksliga-Relegation könnte es für einige Vereine zu einer Hammer-Auswärtsreise kommen. Der oberbayerische Amateurfußball geht in die heiße Phase. Nur noch fünf Spieltage stehen in den unterklassigen Ligen an. Zahlreiche Entscheidungen rund um die Auf- und Absteiger stehen noch aus und werden erst in der Relegation gefällt – so auch in der Kreisliga. Vor allem die Vereine aus der Kreisliga Zugspitze könnte es hierbei besonders hart erwischen.

Zwei Runden gilt es für den Bezirksliga-Aufstieg zu bewältigen Die Ansetzung des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) hat ergeben, dass der Vertreter der Zugspitz-Region in der zweiten Runde auf den des Inn/Salzach-Gebiets trifft. Das Hinspiel wird am Dienstag, den 10. Juni, stattfinden. Der Bezirksliga-Aufsteiger wird final im Rückspiel am darauffolgenden Samstag ab 15 Uhr ermittelt.