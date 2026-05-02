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Ligabericht
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400 Fans & drei späte Tore: Parsberg feiert Derbysieg
Bezirksliga Süd, der Samstag: Breitenbrunn verpasst gegen den Tabellenvierten einen Punktgewinn
von Florian Würthele · Heute, 18:28 Uhr · 0 Leser
Raphael Heimisch (am Ball) erzielte das zweite Parsberg-Tor. – Foto: Daniel Schmid
Knapp schrammte der SV Breitenbrunn im heimischem Waldstadion an einem Punktgewinn vorbei. Vor einer stattlichen Kulisse von 400 Zuschauern musste sich die Elf von Trainer Michael Ferstl in einem spannenden Lokalderby gegen den TV Parsberg knapp mit 1:2 (0:0) geschlagen geben.
Die Treffer fielen erst in der Schlussphase. Routinier Matthias Pröbster (80.) und Raphael Heimisch (84.) brachten den TVP mit zwei Toren in Front. Mit Beginn der Nachspielzeit erzielte Maximilian Selch den Anschlusstreffer für die Heimelf. Zu einem Punktgewinn sollte es aber nicht mehr reichen für die Breitenbrunner, die damit den Klassenerhalt noch nicht rechnerisch gesichert haben. Bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz könnte es aber schon am morgigen Sonntag so weit sein. Parsberg weilt mit nun 53 Punkten auf Tabellenrang vier.
Andreas Pollakowski (Trainer TV Parsberg): „In der ersten Halbzeit haben wir uns schwergetan, ins Spiel zu kommen und uns wirklich zwingende Chancen zu erspielen. Breitenbrunn stand relativ sicher und wir haben zunächst keine passenden Lösungen gefunden. Das haben wir dann nach ein paar Anpassungen in der zweiten Halbzeit besser hinbekommen und konnten die gegnerische Abwehrreihe dadurch wesentlich häufiger stressen. Am Ende war's dann, denke ich, aufgrund einiger guter Chancen auch ein verdienter Derbysieg für uns, den wir jetzt erstmal feiern.“