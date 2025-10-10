Der TSV Kareth um den immer präsenten Anton Henning (links) ließ zu viele Chancen ungenutzt. – Foto: Florian Würthele

400 Derby-Fans & zwei Debütanten: Hainsacker verpasst Coup in Kareth Bezirksliga Süd, Freitag: Der Favorit rennt lange einem Rückstand hinterher, sieht Gelb-Rot und schafft zumindest noch den Ausgleich

Der Lokalschlager in der Bezirksliga Süd entpuppte sich als der erwartete Kassenschlager. Gut 400 Zuschauer lockte das Gemeindederby TSV Kareth-Lappersdorf gegen SpVgg Hainsacker am Freitagabend auf Kareths Höhen. Das Revival zehn Jahre nach dem bisher letzten Liga-Duell fand keinen Sieger. Am Ende eines rassiges Duells stand ein 1:1 (0:1)-Unentschieden – mit dem Hainsacker sicher besser leben kann als die favorisierten Hausherren.

Im ersten Abschnitt punktete die Hainsackerer Elf mit Entschlossenheit und gesunder Härte in die Zweikämpfen. Ausgerechnet der Ex-Karether Simon Pitzl brachte die SpVgg in Führung. In der 19. Minute bekam der Stürmer einen Ball in die Spitze zugesprochen und überwand Schlussmann Kresz mit einem frechen Heber. Kareth verzeichnete erwartungsgemäß deutlich mehr Spielanteile, doch machte daraus zunächst relativ wenig. Auch wenn Stefan Hofner einen scharfen Querpass Hennings früh an die Latte drückte (10.). Eine Viertelstunde vor dem Pausentee erhöhte der Favorit merklich den Druck. Der stets agile Anton Henning (34.) und Nick Ulschmid (36.) vergaben binnen drei Minuten zwei Top-Chancen auf das 1:1.









Nach einer knappen Stunde erwies Peter Hofbauer den Karethern einen Bärendienst. Schiedsrichter Lucio Lobinger schickte ihn nach Rücksprache mit seinem Assistenten mit der gelbroten Karte vom Platz. In der Folge ließen sich die Gastgeber die Unterzahl nicht anmerken, im letzten Drittel mangelte es jedoch an Durchschlagskraft. Schöne Randnotiz: TSV-Coach Bastian Lerch verschaffte den Noch-A-Jugendlichen Fares Hammouche und Robin Hoffmann ihr Debüt in der Karether Ersten. Knipsen tat dann jedoch ein anderer Youngster. Wenige Minuten nach einer dicken Kopfballchance Hofners war es der 17-jährige Jonas Lax, der platziert zum hochverdienten 1:1 traf (82.). Der Schlusspunkt.