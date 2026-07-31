4:0 zur Pause! Volkmarode siegt "verdient" beim VfL Leiferde

Der SC Rot-Weiß Volkmarode ist mit einem deutlichen Erfolg in die neue Pflichtspielsaison gestartet. Beim VfL Leiferde setzte sich die Mannschaft von Trainer Collin Gerstung mit 5:1 durch und zog damit in die zweite Runde des Pokals ein.
Volkmarode erwischte einen starken Start und ging bereits in der 12. Minute durch Lasse Laubrich in Führung. Marvin Thurau (29.) und Björn Methner (36.) bauten den Vorsprung aus, ehe Thurau mit seinem zweiten Treffer kurz vor der Pause auf 4:0 erhöhte.
„Wir wussten vorher gar nicht so richtig, wo wir stehen, da eine Vorbereitung natürlich immer herausfordernd ist“, sagte Gerstung nach der Partie. „Wir sind sehr, sehr gut ins Spiel gekommen, hatten eine intensive erste Halbzeit, in der wir unsere Chancen sehr konsequent ausnutzen und dann auch verdienterweise führen.“ Das 4:0 sei „vielleicht ein Tor zu hoch“, dennoch habe seine Mannschaft „das einfach sehr konsequent gemacht und uns einfach belohnt“.
Nach dem Seitenwechsel kam der Bezirksligist aus Leiferde besser in die Partie und verkürzte durch Jannik Rowold auf 1:4 (56.). Wenige Minuten später bot sich den Gastgebern per Foulelfmeter die Chance auf den zweiten Treffer, doch Volkmarodes Torhüter, Simon Clodius, parierte den Strafstoß von Luca Pospiech.
„Mit Beginn der zweiten Halbzeit kam Leiferde besser ins Spiel“, erklärte Gerstung. „Wenn der Elfer reingeht und es 4:2 steht, dann fängt die Partie vielleicht nochmal an zu wackeln und zu kippen.“ Stattdessen übernahm Rot-Weiß anschließend wieder die Kontrolle. „Wir haben dann nach dieser Drangphase von Leiferde wieder die Ballbesitzphasen erhöht und die Kontrolle über das Spiel bekommen.“ Den Schlusspunkt setzte Volkmarode in der 89. Minute mit dem Treffer zum 5:1-Endstand durch Mark Büsing.
Trotz des klaren Erfolgs sieht Gerstung weiterhin Verbesserungspotenzial. „Am Ende ist es ein verdienter Sieg. Wir wissen aber auch einzuordnen, was gut lief und was nicht so gut lief. Wir haben auch noch einiges an Arbeit vor uns, aber freuen uns natürlich, in die nächste Runde eingezogen zu sein."