4:0 zur Pause! Volkmarode siegt "verdient" beim VfL Leiferde

Volkmarode erwischte einen starken Start und ging bereits in der 12. Minute durch Lasse Laubrich in Führung. Marvin Thurau (29.) und Björn Methner (36.) bauten den Vorsprung aus, ehe Thurau mit seinem zweiten Treffer kurz vor der Pause auf 4:0 erhöhte.

„Wir wussten vorher gar nicht so richtig, wo wir stehen, da eine Vorbereitung natürlich immer herausfordernd ist“, sagte Gerstung nach der Partie. „Wir sind sehr, sehr gut ins Spiel gekommen, hatten eine intensive erste Halbzeit, in der wir unsere Chancen sehr konsequent ausnutzen und dann auch verdienterweise führen.“ Das 4:0 sei „vielleicht ein Tor zu hoch“, dennoch habe seine Mannschaft „das einfach sehr konsequent gemacht und uns einfach belohnt“.

Verschossener Elfmeter nimmt die Spannung

Nach dem Seitenwechsel kam der Bezirksligist aus Leiferde besser in die Partie und verkürzte durch Jannik Rowold auf 1:4 (56.). Wenige Minuten später bot sich den Gastgebern per Foulelfmeter die Chance auf den zweiten Treffer, doch Volkmarodes Torhüter, Simon Clodius, parierte den Strafstoß von Luca Pospiech.