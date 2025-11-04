4:0 - Würzburger Kickers stürmen ins Pokal-Halbfinale!

Feierstimmung am Dallenberg: Der FC Würzburger Kickers hat nach dem 2:0-Auswärtscoup in der Liga bei der SpVgg Unterhaching auch im Bayerischen Totopokal seine starke Form unterstrichen. Die Rothosen setzten sich in der ersten Viertelfinalbegegnung vor 1.032 Zuschauern in der heimischen AKON Arena glatt und hochverdient mit 4:0 gegen Ligarivale Viktoria Aschaffenburg durch und stürmten damit ins Halbfinale.



Mann des Abends war zweifelsohne Jermain Nischalke, der einen Dreierpack schnürte. In der 29. Minute verwandelte der 22-Jährige einen Elfmeter zum 1:0, nur sechs Zeigerumdrehungen später legte er das 2:0 nach (35.). Mit einem beruhigenden Zwei-Tore-Vorsprung gingen die Kickers in die Pause. Nach dem Seitenwechsel machten die Hausherren zügig den Deckel drauf. Wieder war es Nischalke, der auf 3:0 stellte (55.). Wenig später sah Liam Omore die Ampelkarte (58.), doch auch in Unterzahl gerieten die Kickers nicht mehr in Gefahr. Im Gegenteil: In der Nachspielzeit setzte Cherif Cisse den Schlusspunkt und erzielte den 4:0-Endstand (90.+1).