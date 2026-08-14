4:0! Würzburger Kickers feiern traumhaften Heimauftakt in der 3. Liga

Was für ein Heimauftakt für die Würzburger Kickers in der 3. Liga! Der Aufsteiger aus Unterfranken fertigte am Freitagabend den SV Wehen Wiesbaden vor rund 4.300 Zuschauern am Dallenberg mit 4:0 ab. Schöne Randnotiz für die Kickers: Zumindest über Nacht darf sich der FWK sogar über die Tabellenführung freuen.
FC Würzburger Kickers – SV Wehen Wiesbaden 4:0 (2:0)
FC Würzburger Kickers: Johann Hipper, Daniel Hägele (57. Eliot Muteba), Ebrahim Farahnak, Liam Omore, Leo Eberle, David Abrangao, Namrud Embaye (75. Xaver Kiefersauer), Ivan Franjic (89. Franck Evina), David Kinsombi, Tim Kraus (75. Jermain Nischalke), Tarsis Bonga
SV Wehen Wiesbaden: Florian Stritzel, Justin Janitzek, Jordy Gillekens, Jakob Lewald, Tarik Gözüsirin, Fabian Greilinger, David Suárez (70. Max Brandt), Philipp Hercher (63. Niklas May), Moritz Flotho (78. Nikolas Agrafiotis), Ibrahim Ati Allah (46. Lukas Schleimer), Sinan Karweina (46. Simon Stehle)
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 4299
Tore: 1:0 Ivan Franjic (17.), 2:0 Tim Kraus (38.), 3:0 Xaver Kiefersauer (77.), 4:0 Ivan Franjic (84.)