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Ligabericht

4:0! Würzburger Kickers feiern traumhaften Heimauftakt in der 3. Liga

Freitag: Der Aufsteiger zerlegt Wehen Wiesbaden

von Mathias Willmerdinger · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser
Was für ein Heimauftakt in der 3. Liga für die Würzburger Kickers um Matchwinner Ivan Franjic (2.v.re.).
Was für ein Heimauftakt in der 3. Liga für die Würzburger Kickers um Matchwinner Ivan Franjic (2.v.re.). – Foto: Imago Images

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3. Liga
SV Wehen Wie
Würz.Kickers
Ivan Franjic
Ivan Franjic
Xaver Kiefersauer
Xaver Kiefersauer

Was für ein Heimauftakt für die Würzburger Kickers in der 3. Liga! Der Aufsteiger aus Unterfranken fertigte am Freitagabend den SV Wehen Wiesbaden vor rund 4.300 Zuschauern am Dallenberg mit 4:0 ab. Schöne Randnotiz für die Kickers: Zumindest über Nacht darf sich der FWK sogar über die Tabellenführung freuen.

Heute, 19:00 Uhr
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
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Mann des Abends war Doppelpacker Ivan Franjic. Den Begriff "ausgerechnet" möchte man beim 28-Jährigen nur allzu gerne bemühen. Zwei Spielzeiten lang war der Edeltechniker zuletzt beim SV Wehen Wiesbaden unter Vertrag, doch so richtig wollte es für Franjic beim SVWW nicht klappen. Beim Wiedersehen war er nun mit einem Doppelpack der Matchwinner - Genugtuung inklusive! Für die Kickers wurde ein perfekter Abend durch Tim Kraus (38.) und Xaver Kierfersauer abgerundet. Die Leihe vom 1. FC Nürnberg, der in der vergangenen Saison noch Kapitän bei der U21 des TSV 1860 München war, traf kurz nach seiner Einwechslung zum 3:0 (77.). Toller Einstand für den 20-Jährigen! Die Kickers können sich nun ganz entspannt auf das DFB-Pokal-Highlight vorbereiten. Am Montag, den 24. August empfangen die Unterfranken den 1. FC Köln.

Alles auf einen Blick:

FC Würzburger Kickers – SV Wehen Wiesbaden 4:0 (2:0)
FC Würzburger Kickers: Johann Hipper, Daniel Hägele (57. Eliot Muteba), Ebrahim Farahnak, Liam Omore, Leo Eberle, David Abrangao, Namrud Embaye (75. Xaver Kiefersauer), Ivan Franjic (89. Franck Evina), David Kinsombi, Tim Kraus (75. Jermain Nischalke), Tarsis Bonga
SV Wehen Wiesbaden: Florian Stritzel, Justin Janitzek, Jordy Gillekens, Jakob Lewald, Tarik Gözüsirin, Fabian Greilinger, David Suárez (70. Max Brandt), Philipp Hercher (63. Niklas May), Moritz Flotho (78. Nikolas Agrafiotis), Ibrahim Ati Allah (46. Lukas Schleimer), Sinan Karweina (46. Simon Stehle)
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 4299
Tore: 1:0 Ivan Franjic (17.), 2:0 Tim Kraus (38.), 3:0 Xaver Kiefersauer (77.), 4:0 Ivan Franjic (84.)