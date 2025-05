4:0 – VfL Wanfried macht sein Meisterstück

Zu einem auch in dieser Höhe hochverdienten 4:0 (4:0)-Auswärtserfolg kam der VfL Wanfried gestern Nachmittag beim Tabellenzweiten SG HNU und verwandelte den ersten Matchball zur Meisterschaft in der Kreisoberliga Werra-Meißner.

Die Gäste spielten von Beginn an hochkonzentriert, die erste Torchance besaß aber auf dem Sportplatz in Ulfen die heimische SG. In der 7. Minute segelte nach einem Eckstoß ein Kopfball eines SG-Akteurs nur knapp über das VfL-Tor. Zwei Minuten später war dann aber VfL-Torjäger Maurice Burdzik zur Stelle und brachte mit einem Kopfball die Brombeermänner mit 1:0 in Führung.

Der Gastgeber war nun sichtlich geschockt und der VfL bot in der Folgezeit eine wahre Galavorstellung. Das Team um Kapitän Marcell König Übernahm nun das Kommando und bestimmte die Partie. Nach einem Eckball von Martin Börner landete das runde Leder erneut bei Maurice Burdzik, der mit einem sehenswerten Seitfallzieher das Ergebnis auf 2:0 schraubte (20.).