4:0! Türk Gücü setzt Ausrufezeichen - Kelheim setzt Siegesserie fort

Christian Gottschalk (sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Wir haben die ersten fünf Minuten noch ein bisschen gebraucht, aber dann waren wir drin im Spiel. Nach unserer ersten gefährlichen Aktion durch Maximilian Rabl sind wir verdient in Führung gegangen. Kurz darauf, nach Vorlage von Slonek, hat Moritz Limmer den Keeper per Kopf überwunden. Somit lagen wir 2:0 vorne. Kurz vor der Halbzeit hatten wir noch eine Schrecksekunde zu überstehen, aber wir sind mit der Führung verdient in die Pause gegangen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann eigentlich souverän. Sallach hatte noch einmal eine Chance, die das Spiel hätte spannend machen können, aber sie haben sie nicht genutzt. Im Gegenzug bekommen wir einen berechtigten Elfmeter nach Foul an Moritz Limmer, den wir zum 3:0 verwandeln. Danach war die Partie entschieden. Alles in allem eine absolut solide Leistung. der Gegner war zwar unangenehm, aber heute waren wir einfach zu abgekocht und haben absolut verdient gewonnen.“