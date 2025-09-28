4:0! Türk Gücü setzt Ausrufezeichen - Kelheim setzt Siegesserie fort

Der 12. Spieltag am Sonntagnachmittag brachte zwei klare Favoritensiege. Tabellenführer ATSV Kelheim blieb auch in Sallach souverän und setzte sich mit 3:0 durch. Die Kelheimer bleiben damit ungeschlagen und feierten bereits den sechsten Sieg in Serie. Einen starken Auftritt legte auch der SV Türk Gücü Straubing hin: Die Mannschaft von Spielertrainer Asllan Shalaj dominierte gegen die SpVgg Plattling und gewann verdient mit 4:0. Damit behauptet Straubing Rang drei und liegt punktgleich mit dem Zweiten FC Ergolding in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Im letzten Spiel des Nachmittags setzte sich der TV Schierling mit 4:1 beim SV Neufraunhofen durch. Mit einem Sieg hätten die Hausherren an Schierling vorbeiziehen können, doch stattdessen kletterte der TV mit dem Dreier selbst auf Rang fünf.
Christian Gottschalk (sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Wir haben die ersten fünf Minuten noch ein bisschen gebraucht, aber dann waren wir drin im Spiel. Nach unserer ersten gefährlichen Aktion durch Maximilian Rabl sind wir verdient in Führung gegangen. Kurz darauf, nach Vorlage von Slonek, hat Moritz Limmer den Keeper per Kopf überwunden. Somit lagen wir 2:0 vorne. Kurz vor der Halbzeit hatten wir noch eine Schrecksekunde zu überstehen, aber wir sind mit der Führung verdient in die Pause gegangen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann eigentlich souverän. Sallach hatte noch einmal eine Chance, die das Spiel hätte spannend machen können, aber sie haben sie nicht genutzt. Im Gegenzug bekommen wir einen berechtigten Elfmeter nach Foul an Moritz Limmer, den wir zum 3:0 verwandeln. Danach war die Partie entschieden. Alles in allem eine absolut solide Leistung. der Gegner war zwar unangenehm, aber heute waren wir einfach zu abgekocht und haben absolut verdient gewonnen.“
Onur Örs (sportlicher Leiter TG Straubing): "Ein ganz klar verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit haben wir bis auf eine Torchance wenig zugelassen, nur einmal musste unser Torwart eingreifen. Zur Pause hätten wir eigentlich schon auf 3:0 erhöhen müssen, doch bei einer klaren Möglichkeit hat unser Stürmer den Ball nicht richtig getroffen. Insgesamt war die zweite Halbzeit etwas schleppend, die ersten 20 Minuten nach Wiederanpfiff waren relativ offen mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Plattling hat auch nicht viel nach vorne gebracht, aber auch wir haben unsere letzten Bälle nicht sauber an den Mann gebracht. In der Schlussphase haben wir dann noch das 3:0 und 4:0 nachgelegt - vollkommen in Ordnung und ein hochverdienter Sieg.“
Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Am Ende war es ein verdienter Sieg für uns - auch in der Höhe. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir unsere Chancen klar ausgespielt. Zwar hat unser Kapitän Kevin Massinger einen Elfmeter verschossen, doch kurz darauf haben wir mit einem Freistoß in den Winkel - fast schon Tor des Monats - die Führung ausgebaut. Nach der Pause kam Neufraunhofen etwas besser ins Spiel und verkürzte durch einen abgefälschten Schuss. Wir haben aber weiter nachgelegt und schließlich auch noch das 4:1 per Elfmeter erzielt. Alles in allem ein souveräner und auch in der Höhe verdienter Erfolg.“