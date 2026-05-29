40 Tore und Meisterstück

FuPa: Es war nicht nur ein deutlicher Sieg, sondern zugleich der entscheidende Schritt zur Meisterschaft. Wie blickst du insgesamt auf eure Saison zurück?

Daniel Turkovic: Wir sind sehr siegessicher aufs Feld gegangen, haben aber trotzdem nicht mit einem so hohen Ergebnis gerechnet.

Daniel Turkovic: Die Saison hat sehr schwankend begonnen. Trotz der Hinrunde, in der wir rückblickend auf dem dritten Platz lagen – mit neun Punkten Rückstand auf den Ersten, aber auch zwei Spielen weniger – habe ich immer weiter an unseren Aufstiegs- beziehungsweise Relegationsplatz geglaubt. Dazu kam, dass wir überragend in die Rückrunde gestartet sind, indem wir den zweitplatzierten Kasseler SV mit 8:3 geschlagen und damit auch den direkten Vergleich gesichert haben.

FuPa: Mit deinen acht Treffern gegen Türkgücü hast du Gerrit Mewes vom Kasseler SV im Torjäger-Rennen noch überholt und dir die Torjägerkrone gesichert. Hattest du vor dem Spiel noch damit gerechnet?

Daniel Turkovic: Ehrlicherweise habe ich schon daran geglaubt, weil meine ganze Mannschaft hinter mir stand und mir gut zugeredet hat. Sie haben mir immer wieder gesagt, dass ich viel laufen und sie mir so gut es geht die Bälle zuspielen würden. Mir ging es dabei aber gar nicht so sehr darum, die 33 Tore von Gerrit Mewes zu überholen, sondern eher um eine persönliche Wette mit einem guten Freund. Die Wette war, dass ich 36 Tore schieße. Am Ende sind es sogar 40 geworden – damit bin ich natürlich mehr als zufrieden.

FuPa: Durch den Aufstieg geht es für euch in der kommenden Saison in der Kreisoberliga weiter. Wirst auch du dann weiterhin dabei sein?

Daniel Turkovic: Für BC Sport werde ich auch in der kommenden Saison weiterhin viele Tore schießen.

FuPa: Du selbst bist 25 Jahre alt und kommst jetzt ins beste Fußballalter. Welche persönlichen Ziele hast du dir für die kommenden Jahre gesteckt?

Daniel Turkovic: Mein persönliches Ziel für die kommenden Jahre ist, dass meine Mannschaft, BC Sport und ich gut in der Kreisoberliga ankommen und irgendwann auch in die Gruppenliga aufsteigen.