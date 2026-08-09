40-Tore-Spektakel zum Auftakt - Bamenohl siegt 7:5 in Wiemelhausen

Im März 2025 trafen Wiemelhausen (in Weiß) und Bamenohl noch in der Oberliga aufeinander (Archivfoto). Wie damals siegten die Sauerländer heute auswärts. – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

Satte 40 Tore fielen zum Auftakt. Das Highlight war das Duell der Ex-Oberligisten Concordia Wiemelhausen und SG Finnentrop/Bamenohl. Die Sauerländer Gäste führten nach einer Stunde mit 5:2. In der Schlussphase wurde es nochmal eng, als die Bochumer Hausherren auf 5:6 herankamen. Doch der eingewechselte 18-jährige Manuel Bart machte in seinem ersten Seniorenspiel mit dem siebten Tor den Deckel drauf (87.). Mann des Tages war Lejf Kaden, seines Zeichens langjähriger Landesliga-Top-Torjäger des SV 04 Attendorn, der dreifach für Bamenohl traf.

In der weiteren Spitzenduellen zwischen Mannschaften, die zum Kreis der Titelanwärter gehören, gab es zwei Remis. Der Holzwickeder SC kassierte in den ersten Sekunden den Rückstand gegen den BSV Schüren, drehte die Partie zur Pause. Am Ende stand ein gerechtes 2:2 auf der Anzeigentafel.

Der DSC Wanne-Eickel kam in einem weitgehend ausgeglichenen und chancenarmen Spiel durch einen späten Treffer von Torjäger Xhino Kadiu zum 1:1-Unentschieden gegen den TuS Erndtebrück.

Der durchaus höher gehandelte Aufsteiger FC Roj führte nach 45 Minuten souverän mit 2:0 gegen die SSV Buer. In der zweiten Halbzeit ließen die Dortmunder jedoch nach und zitterten einen 2:1-Erfolg nach Hause.

Ein weiteres Torspektakel gab es im Siegerland. Aufsteiger Germania Salchendorf feierte einen 4:3-Auftaktdreier gegen den SC Obersprockhövel. Auch der FC Iserlohn (4:1 gegen den SV Wacker Obercastrop) und der SV Vestia Disteln (3:2 gegen die SpVg Hagen 11) jubelten vor heimischen Publikum. Disteln drehte dabei einen 0:2-Rückstand. In den Schlussminuten war Doppeltorschütze Justin Gruber der gefeierte Mann des Tages.

Last but not least gelang Oberliga-Absteiger Türkspor Dortmund ein 2:0-Auswärtserfolg beim Aufsteiger VfL Kamen. Die Gästemannschaft von Coach Marcel Radke lieferte eine solide Leistung ab und fuhr im Duell der "Komplettumbruch-Mannschaften" drei Punkte ein. Highlight war der direkt verwandelte Eckball von Routinier Phil Rosenkranz kurz vor dem Pausenpfiff.