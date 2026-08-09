40-Tore-Spektakel zum Auftakt - Bamenohl siegt 7:5 in Wiemelhausen

Satte 40 Tore fielen zum Auftakt. Das Highlight war das Duell der Ex-Oberligisten Concordia Wiemelhausen und SG Finnentrop/Bamenohl. Die Sauerländer Gäste führten nach einer Stunde mit 5:2. In der Schlussphase wurde es nochmal eng, als die Bochumer Hausherren auf 5:6 herankamen. Doch der eingewechselte 18-jährige Manuel Bart machte in seinem ersten Seniorenspiel mit dem siebten Tor den Deckel drauf (87.). Mann des Tages war Lejf Kaden, seines Zeichens langjähriger Landesliga-Top-Torjäger des SV 04 Attendorn, der dreifach für Bamenohl traf.
In der weiteren Spitzenduellen zwischen Mannschaften, die zum Kreis der Titelanwärter gehören, gab es zwei Remis. Der Holzwickeder SC kassierte in den ersten Sekunden den Rückstand gegen den BSV Schüren, drehte die Partie zur Pause. Am Ende stand ein gerechtes 2:2 auf der Anzeigentafel.
Der DSC Wanne-Eickel kam in einem weitgehend ausgeglichenen und chancenarmen Spiel durch einen späten Treffer von Torjäger Xhino Kadiu zum 1:1-Unentschieden gegen den TuS Erndtebrück.
Der durchaus höher gehandelte Aufsteiger FC Roj führte nach 45 Minuten souverän mit 2:0 gegen die SSV Buer. In der zweiten Halbzeit ließen die Dortmunder jedoch nach und zitterten einen 2:1-Erfolg nach Hause.
Ein weiteres Torspektakel gab es im Siegerland. Aufsteiger Germania Salchendorf feierte einen 4:3-Auftaktdreier gegen den SC Obersprockhövel. Auch der FC Iserlohn (4:1 gegen den SV Wacker Obercastrop) und der SV Vestia Disteln (3:2 gegen die SpVg Hagen 11) jubelten vor heimischen Publikum. Disteln drehte dabei einen 0:2-Rückstand. In den Schlussminuten war Doppeltorschütze Justin Gruber der gefeierte Mann des Tages.
Last but not least gelang Oberliga-Absteiger Türkspor Dortmund ein 2:0-Auswärtserfolg beim Aufsteiger VfL Kamen. Die Gästemannschaft von Coach Marcel Radke lieferte eine solide Leistung ab und fuhr im Duell der "Komplettumbruch-Mannschaften" drei Punkte ein. Highlight war der direkt verwandelte Eckball von Routinier Phil Rosenkranz kurz vor dem Pausenpfiff.
Germania Salchendorf – SC Obersprockhövel 4:3
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Max Bauer, Ilias Houta, Tim Langenbach (90. Moritz Klass), Jonathan von Fugler (76. Blerim Berisha), Marcel Rigau Badenas, Oliver Sanchez Tenorio, Jan Vitt, Eliezer Ngyombo (83. Enrico Nuo), Fynn Werthenbach, Mourice Grohs (88. Younes El Ayouchi) - Trainer: Mike Brado
SC Obersprockhövel: Marvin Weusthoff, Jan-Niklas Budde, Lennart Seitz, Yannik Eversberg, Simon Hendel, Moritz Schrepping, Patrick Adam Dytko (70. Sidney Rast), Mick Steffens, Pascal Zippel (46. Tim Dudda), Anthony Hekel, Tim Wasserloos - Trainer: Sebastian Westerhoff
Schiedsrichter: Lukas Valk - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Moritz Schrepping (10.), 1:1 Mourice Grohs (30.), 2:1 Max Bauer (49.), 3:1 Fynn Werthenbach (60.), 3:2 Tim Wasserloos (69. Foulelfmeter), 4:2 Enrico Nuo (85.), 4:3 Lennart Seitz (90.+3)
Holzwickeder SC – BSV Schüren 2:2
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Nils Kleine, Christian Bernhard, Danylo Kovalenko, Efe Bozaci (66. Maurice Majewski), Nils Bartke, Luis Weiß (74. Tom Wonneberger), Nazarii Kovalenko, Lokman Erdogan, Marek Kulczycki (90. Finlay Sube), Maurice Modrzik (80. Denis Czarnecki) - Trainer: Kurtulus Öztürk
BSV Schüren: Muhammed Acil, Jannik Benning, Dino Dzaferoski (62. Tobias Hartmann), Jannik Marth (82. Kevin Brümmer), Florian Marth, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Ömer Akman, Resul Celebi (46. Murat Keskinkilic), Ennes Yilmaz (59. Cem-Ali Dogan), Philippos Selkos (75. Yassin Hamza Cerrache) - Trainer: Giovanni Schiattarella
Schiedsrichter: Thorsten Kleiböhmer - Zuschauer: 256
Tore: 0:1 Philippos Selkos (1.), 1:1 Efe Bozaci (34.), 2:1 Luis Weiß (45.), 2:2 Cem-Ali Dogan (62.)
Concordia Wiemelhausen – SG Finnentrop/Bamenohl 5:7
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Christopher Schmidt, Burak Yerli, Ben Brekau (93. Jan Luca Kirchner), Armel-Aurel Nkam (78. Moritz Brötz), Ole Danszczyk (46. Yannik Kellner), Dennis Gumpert (71. Marc Andre Gotzeina), Collin Weihmann (62. Caleb Godswill Danso), Ibrahim Lahchaychi, Deniz Duran, Atakan Uzunbas - Trainer: Marvin Rehder
SG Finnentrop/Bamenohl: Fynn Schneider, Maximilian Humberg, Felix Antonio Schmitt, Alban Peci, Moritz Kümhof, Nicolas Herrmann (95. Alen Kandic), Gordon Meyer, Marten Schelle (71. Jannik Selter), Lukas Herb, Luca Uwe Herrmann (78. Manuel Bart), Lejf Kaden (65. Tristan Kyrill Studzian) - Trainer: Jonas Ermes
Schiedsrichter: Hüseyin Sahin - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Lejf Kaden (21.), 0:2 Lejf Kaden (24.), 1:2 Dennis Gumpert (39.), 2:2 Atakan Uzunbas (46.), 2:3 Lejf Kaden (56.), 2:4 Gordon Meyer (59.), 2:5 Gordon Meyer (62.), 3:5 Caleb Godswill Danso (64.), 3:6 Tristan Kyrill Studzian (70.), 4:6 Moritz Brötz (79.), 5:6 Ibrahim Lahchaychi (82.), 5:7 Manuel Bart (86.)
Gelb-Rot: Atakan Uzunbas (90./Concordia Wiemelhausen/)
FC Roj – SSV Buer 07/28 2:1
FC Roj: Kerim Senderovic, Baris Ahmet Durmus Afsar, Firat Cinar, Salih Arabaci, Jonathan Schäfer (90. Hakan Cevirme), Soufiane Laaouisset (85. Edvin Switala), Saad Chikh Mousa (81. Amir Ibrahim Zergoun), Muhammed Jabri (46. Anatolji Petejchuk), Chidiebere Collins Agita, Sipan Uzun (71. Maciej Adrian Bokemueller), Serhat Uzun - Trainer: Sebastian Tyrała
SSV Buer 07/28: Matthias Kuscha, Alper Özgen (46. Toygar Mutluer), Kerem Sengün, Zinedin Omeirat, Kjetil Thorin Heinsen, Marius Heck (62. Mustafa Gürpinar), Akin Ciger (81. Mirza Gündogdu), Bilal Akhal, Ali Seklawi (81. Jan Spiekermann), Timur Karagülmez, Adrian Juko - Trainer: Nedim Djuliman - Trainer: Timur Karagülmez
Schiedsrichter: Christian Liedtke - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Chidiebere Collins Agita (9.), 2:0 Serhat Uzun (14. Foulelfmeter), 2:1 Zinedin Omeirat (72.)
VfL Kamen – Türkspor Dortmund 0:2
VfL Kamen: Cedric Conner Golbig, Efe Kamil Acar, Tolgahan Kaya, Valeriu Andrei Badulescu (75. Min-chan Kim), Arda Osman Ersan (81. Mohamad Diar), Mohammed Nur Celik, Olcan Yimaz (67. Charalampos Stefanidis) (81. Shamel Jawish), Bryan Ojiako, Mirco Gohr, Dustin Jurkiewicz (29. Mert-Ceykan Gedik), Maurice Bank - Trainer: Mehmet Kara
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Melih-Akay Celik, Denys Masalskyi, Mahrab Khan, Halil Can Dogan, Cihat Coskun, Karim Belhilali (76. Karoj Salem Sindi), Ousmane Cisse, Phil Rosenkranz (92. Okan Aksoy), Hayrullah Alici (63. Yassir Ameziane Bakkaoui), Anthony Imadeyunuagbon Erhahon (67. Anas El Hailouf) - Trainer: Marcel Radke
Schiedsrichter: Jan Lohmann - Zuschauer: 112
Tore: 0:1 Phil Rosenkranz (44.), 0:2 Hayrullah Alici (48.)
SV Vestia Disteln – SpVg Hagen 11 3:2
SV Vestia Disteln: Lukas Krekeler, Kevin Gola, Max Michalak, Aaron Kloth, Jan Tewes, Sven Hahnenkamp (65. Esat Tuncay), Justin Gruber (86. Dennis Ben Kurtoglu), Fabian Lohmeyer (78. Luis Barlage), Tom Röttger, Louis Pogrzeba (46. Ahmed El Hessi), Timo Schmidt (65. Alexander Zuk) - Trainer: Thomas Gerner
SpVg Hagen 11: Joshua Sartorius, Cagatay Demirtas, Tim Bodenröder (61. Lion Mucolli), Mert Muzak, Gianluca Banno (61. Jannik Leppla), Daris Smajic (76. Joelle Cavit Tomczak), Maximilian Morawietz, Thomas Wilhelm, Niklas Eckstädt, Ramin Roodbareki Shabani (65. Simon Warkotsch), Halil Tok (56. Joshua-Troy Klöckner) - Trainer: Christoph Pajdzik
Schiedsrichter: Maurice Backwinkler - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Ramin Roodbareki Shabani (20.), 0:2 Gianluca Banno (32.), 1:2 Aaron Kloth (45.+2), 2:2 Justin Gruber (78.), 3:2 Justin Gruber (86.)
DSC Wanne-Eickel – TuS Erndtebrück 1:1
DSC Wanne-Eickel: Kerim Kilic, Yunus Emre Ayaz, Luca Robert, Florian Trachternach, Kjell Friedenberg (80. Felix Marciniak), Lucas Kretschmer (66. Rinim Haliti), Fatih Gönül (80. Marco Kampmann), Ozan Simsek, Xhino Kadiu, Tim Hilligloh (85. Hamza Topal), Justin Maximilian Mieszczak (66. Leonardo Jurisic) - Trainer: Davide Basile - Trainer: Björn Lübbehusen
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Tobias Filipzik, Kevin Krumm, Levin Leandro D'Aloia, Moritz Filipzik, William Wolzenburg, Are Wolzenburg (54. Simon Mack), Tim Luca Zimpel, Ismail Alushi (54. Justin Huber), Elmin Heric (87. Ilja Dulenchuk), Clemens Tartan (66. Ba Bil Traore) - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Schiedsrichter: Marlon Neumann - Zuschauer: 105
Tore: 0:1 Moritz Filipzik (61.), 1:1 Xhino Kadiu (89.)
FC Iserlohn – Wacker Obercastrop 4:1
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Justin Mitrovic (5. Christo Galagoussis), Jeremy Aboagye (46. Samuel-Alain Abane), Yllnor Tahiri, Maurice Castel Branco, Pablo Perez Carriazo (80. Gianluca Grahl), Onur Tekin (89. Abraham Gesselman), Jonas Hellfeier, Volkan Okumak (72. Valere Benoit Hiobi) - Trainer: Simon Naujoks
Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Lukas Steinrötter, Maxim Wentland, Efecan Akin, Danny Miguel Putzig (46. Uriel Kyrill von Kralik), Serhat Can, Luca Erdelkamp, Salih Olgunsoy (57. Marius Speker), Elvis Shala (89. Mick Nabrotzki), Jeremi Hagenau (80. Ioakim Lemonis), Furkan Yilmaz (72. Jayden Peters) - Trainer: Antonios Kotziampassis
Schiedsrichter: Kilian Lemmer - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Lukas Steinrötter (14. Eigentor), 1:1 Elvis Shala (33.), 2:1 Jonas Hollmann (62.), 3:1 Pablo Perez Carriazo (66.), 4:1 Jonas Hellfeier (86.)