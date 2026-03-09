40 Tore-Spektakel in BZL Staffel 10 – Westrich weiter vorne

Egal ob jung oder alt: Die Fans des SC Weitmar durften einen 1:0 Sieg über TuS Heven bejubeln. – Foto: Thorsten Wiethege

Der 19. Spieltag der Bezirksliga Westfalen Staffel 10 bot zahlreiche Tore und einige klare Ergebnisse. Insgesamt fielen 40 Treffer in acht Spielen. Tabellenführer SV Westrich konnte seine Spitzenposition behaupten, während FC Castrop-Rauxel mit einem deutlichen Heimsieg weiter Druck auf die Spitze ausübt. Dahinter bleibt das Rennen im oberen Mittelfeld eng.

Einen deutlichen Heimsieg feierte Westfalia Huckarde, das Hedefspor Hattingen klar mit 5:0 besiegte. Nico Stiller brachte Huckarde in der 20. Minute in Führung und erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (43.). Nach dem Seitenwechsel baute Huckarde den Vorsprung weiter aus: Christian Wazian traf in der 61. Minute zum 3:0, ehe Luca Klecz nur eine Minute später auf 4:0 stellte (62.). Den Endstand markierte Florian Gondrum in der 70. Minute.

Eine spannende Partie lieferten sich CSV SF Bochum-Linden und SW Wattenscheid 08. Die Gastgeber starteten stark und gingen früh in Führung: Carlos Sauer verwandelte in der 8. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Kurz vor der Pause drehte Wattenscheid jedoch die Partie innerhalb weniger Minuten. Jari Below erzielte in der 40. Minute den Ausgleich. Nur zwei Minuten später traf Yassine Mouhcine zur 2:1-Führung (42.). Noch vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Vittorio Bühlbecker auf 3:1 (45.). Nach dem Seitenwechsel kam Linden noch einmal zurück: Lamine Diame verkürzte in der 58. Minute auf 2:3, doch dabei blieb es bis zum Abpfiff.

Der FC Castrop-Rauxel setzte sich souverän mit 4:0 gegen den SV Herbede durch. Die Gastgeber gingen in der 38. Minute durch Rimon Haji in Führung. Kurz vor der Pause legte Haji seinen zweiten Treffer nach und stellte auf 2:0 (45.). Im zweiten Durchgang erhöhte Yassin Bouchantiya in der 55. Minute auf 3:0, ehe George Stieneke in der 83. Minute den 4:0-Endstand erzielte.

Der SV Bommern 05 nahm beim TuS Hattingen drei Punkte mit und gewann 4:1. Bereits in der 14. Minute brachte Alo Toku die Gäste in Führung. Jannis Gerland erhöhte in der 39. Minute auf 2:0, ehe Leander Denz kurz vor der Pause das 3:0 erzielte (43.). Nach dem Seitenwechsel machte David Matthias Pape mit dem 4:0 in der 66. Minute alles klar. Den Treffer zum 1:4 für Hattingen erzielte Philipp Syre in der 81. Minute.

Eine knappe Partie gab es zwischen SC Weitmar 45 und TuS Heven. Am Ende setzte sich Weitmar mit 1:0 durch und sicherte sich damit drei wichtige Punkte.

Ebenfalls eng ging es zwischen Türkiyemspor Bochum und FC Sarajevo-Bosna Dortmund zu. Am Ende setzte sich Türkiyemspor mit 3:2 durch und konnte damit einen weiteren Sieg verbuchen.

Ein echtes Torfestival gab es beim Spiel zwischen SV Westrich und CF Kurdistan Bochum, das der Tabellenführer mit 5:3 gewann. Alessio Thiele brachte Westrich in der 10. Minute in Führung. Doch Kurdistan drehte das Spiel durch Treffer von Mahmoud Anez (13.) und Amad Shemah (15.) zum 2:1. Torben Funke glich in der 22. Minute aus und traf später erneut zur 3:2-Führung (59.). Ahmed Knaan stellte in der 69. Minute den 3:3-Ausgleich her. In der Schlussphase entschied Westrich die Partie für sich: Yannik Tielker traf in der 75. Minute zum 4:3, ehe Pascal Boehnke in der 81. Minute den 5:3-Endstand erzielte.

Sieben Tore sahen die Zuschauer auch bei der Partie zwischen SpVg BG Schwerin und Mengede 08/20. Mengede startete stark und ging durch Ahmad Alabar (7.) und Robin Dieckmann (12.) mit 2:0 in Führung. In der 17. Minute fiel zunächst ein Eigentor von Matthias Schmidt zum 1:2, doch nur kurze Zeit später stellte Nico Maikämperwieder auf 3:1 für Mengede. Lukas Muth verkürzte in der 37. Minute auf 2:3, ehe David Tang in der 48. Minute das 4:2 erzielte. In der Nachspielzeit gelang Lucas Brämer noch das 3:4, doch Mengede brachte den Sieg über die Zeit.

Blick auf die Tabelle

Nach 19 Spieltagen bleibt SV Westrich mit 43 Punkten Tabellenführer. Dahinter folgt FC Castrop-Rauxel mit 37 Punkten auf Rang zwei. Türkiyemspor Bochum liegt mit 33 Punkten auf dem dritten Platz. Im Mittelfeld der Tabelle befinden sich mehrere Teams dicht beieinander, darunter Westfalia Huckarde, SpVg BG Schwerin und TuS Heven. Im unteren Tabellenbereich kämpfen unter anderem CF Kurdistan Bochum, FC Sarajevo, und Hedefspor Hattingen weiterhin um wichtige Punkte.

Fazit

Der Spieltag zeigte erneut, wie torreich und ausgeglichen die Liga ist. Während SV Westrich seine Spitzenposition behauptet, bleibt FC Castrop-Rauxel erster Verfolger. Dahinter ist das Rennen um die oberen Plätze weiterhin offen, während im Tabellenkeller mehrere Teams um den Anschluss kämpfen.