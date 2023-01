40 Tore als Ziel: Das ist Rheinhessens bester Torjäger Jonas Dietz, vom SV Bretzenheim, traf in 16 Spielen in dieser Saison bereits 22-mal +++ Verbesserungspotenzial sieht der Angreifer trotzdem noch

Mainz. Mit 22 Toren in 16 Spielen ist Jonas Dietz nicht nur Top-Torjäger der B-Klasse Mainz-Bingen Ost, sondern in der Hinrunde der laufenden Saison auch der beste Torschütze im Mainzer Amateurfußball. Trotz der vielen bereits geschossenen Tore und seinem Ziel, am Ende mit 40 Toren dazustehen, schätzt er das Toreschießen als seine größte Schwäche ein. Für sein Ziel betreibt der 25-Jährige einen großen Aufwand und fährt drei Mal pro Woche 130 Kilometer von seinem Wohnort nach Mainz und zurück.