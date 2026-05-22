4:0: Theuern macht kurzen Prozess & feiert Kreisklassen-Aufstieg

Der TSV Theuern ist zurück in der Kreisklasse! – Hannah Dirscherl / Instagram TSV Theuern

Nach fünf Spielzeiten in der A-Klasse ist Theuern zurück in der Kreisklasse! Der TSV gewann am Donnerstagabend auch sein zweites Relegationsspiel und feiert den langersehnten Aufstieg. Vor 543 Zuschauern Sportpark Hirschau kam die ganz große Spannung nicht auf. Letztendlich ließ die Truppe von Spielertrainer Tobias Götz die TSG Weiherhammer mit 4:0 (2:0) von der Klinge springen. Bereits nach 55 Spielminuten und Toren von Christoph Koller (16.), Bastian Mikalauskas (24.) und Nerdin Djamil (55.) war die Messe gelesen. Jonas Forster (69.) machte endgültig alles klar. Während Theuern nun feiern darf, hat Weiherhammer noch eine weitere Chance auf den Aufstieg. Die TSG spielt gegen die SG Waidhaus um das letzte übrige Ticket für die Kreisklasse. Ausgetragen wird das Match voraussichtlich am kommenden Montag.



„Es ist natürlich schwer, nach so einem Spiel passende Worte zu finden. Erst einmal möchte ich dem TSV Theuern zum an diesem Tag hochverdienten Aufstieg gratulieren! Wir haben es heute einfach nicht geschafft, unsere insgesamt neun Ausfälle zu kompensieren. Ich möchte meinen Dank an unsere AH-Spieler richten, die sich bereit erklärt haben, in die Bresche zu springen, und vor allem an unsere mitgereisten Fans, die uns lautstark unterstützt haben. Zum Spiel an sich kann ich nur sagen, dass wir es leider nicht geschafft haben, dem TSV Theuern Paroli zu bieten und deshalb der Sieg auch in dieser Höhe verdient war. Nun heißt es Mund abputzen und voraussichtlich am Montag gegen die SG Waidhaus die nächste Chance zu nutzen“, sagte ein geknickter Weiherhammer-Spielertrainer Christoph Herrmann nach dem Spiel.



Groß ist dagegen die Freude im Lager des TSV Theuern. Vorstand Christian Schrott fasste sich kurz und bündig: „Wir freuen uns sehr über den Aufstieg. Ich denke, der Sieg war mehr als verdient und ich gratuliere unseren Spielern um Coach Tobi Götz ganz herzlich. Unserem Gegner wünsche ich viel Erfolg im eventuell anstehenden Spiel drei.“