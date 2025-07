4:0-Testspielsieg gegen Jeunesse Esch

Am heutigen Mittwochabend absolvierte unser FC 08 Homburg ein Testspiel gegen Jeunesse Esch. Beim luxemburgischen Erstligisten setzten sich die Grün-Weißen mit 4:0 durch.

Personell mussten die Homburger weiterhin auf Michael Gelt, Justin Petermann, Grischa Walzer sowie die Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig verzichten. Zudem fällt Torwart Lukas Hoffmann aufgrund einer Knieverletzung (Verletzung des Tractus iliotibialis) vorerst aus. Wie lange die Ausfalldauer betragen wird, lässt sich aktuell noch nicht genau prognostizieren. Für ihn stand heute Probespieler Malwin Zok im Tor.

Bereits nach zwei Minuten gelang den Homburgern durch Oliver Kovacic die frühe Führung. Mit der Zeit wurden auch die Gastgeber etwas aktiver, ohne dabei jedoch offensiv gefährlich zu werden. Die Homburger kombinierten sich immer wieder nach vorne, meist hatte jedoch noch ein Luxemburger im Strafraum den Fuß dazwischen. Kurz vor der Pause hatte Kovacic nochmal eine gute Möglichkeit, der Ball ging jedoch über das Gehäuse. So blieb es zur Halbzeit bei der 0:1-Führung für unseren FCH.

Nach einem Dreifachwechsel nach der Pause – Frederik Schumann, Frederic Baum und Armend Qenaj kamen für Mart Rist, Nils Röseler und Nico Jörg – erzielten die Homburger schnell das 0:2. In der 47. Minute zog Baum aus der Distanz ab und versenkte den Ball mit einem satten Schuss im gegnerischen Gehäuse. Kurz darauf hatte Markus Mendler das 0:3 auf dem Fuß, doch der gegnerische Keeper parierte seinen Versuch aus kurzer Distanz. In der 54. Minute bauten die Grün-Weißen ihre Führung weiter aus. Nach einer Flanke von Mendler schob Minos Gouras die Kugel zum 0:3 ein. Nach einer weiteren guten Möglichkeit durch Tim Steinmetz, der knapp verzog, besorgte Schumann per Kopf aus spitzem Winkel nach einem Freistoß von Baum das 0:4. Weitere Chancen durch Kovacic und Gonçalves folgten, ehe die Gastgeber kurz vor Schluss zu ihrer besten Möglichkeit kamen, die jedoch durch Probespieler Zok pariert werden konnte. Somit setzte sich unser FCH am Ende mit 4:0 beim luxemburgischen Erstligisten Jeunesse Esch.

„Es war ein gutes Spiel. Vor allem mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden, nur haben wir da zu wenig Tore gemacht. In der zweiten Hälfte war unser Spiel nicht ganz so gut wie in der ersten, aber wir waren effektiv und haben fast gar nichts zugelassen. Rundum bin ich zufrieden mit dem Test“, so Cheftrainer Roland Seitz.

Bereits am kommenden Samstag, den 19. Juli steht für unseren FCH das nächste Testspiel auf dem Programm. Ab 14 Uhr nimmt man am Saarpfalz-Blitzturnier in Reiskirchen teil. Um 14 Uhr treffen die Homburger zunächst auf den FSV Jägersburg. Um 15 Uhr geht es gegen den FK Pirmasens. Die Spielzeit beträgt jeweils 1×45 Minuten.