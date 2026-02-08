4:0 – SV Budberg lässt in Hamborn nichts anbrennen

Im Hinspiel hatte Landesligist SV Budberg ihren Anhängern ein Wechselbad der Gefühle beschert, bis der Heimsieg gegen Hamborn 07 feststand. In Unterzahl erzielte das Team von Tim Wilke kurz vor Schluss noch zwei Treffer und gewann mit 4:3. Im Rückspiel war’s weniger spannend. Der SVB setzte sich auf der Sportanlage im Holtkamp mit 4:0 (2:0) durch. „Vom Entertainment-Faktor war’s diesmal eher Arte als Netflix“, sagte der Trainer mit einem Schmunzeln. Moritz Paul schnürte einen Doppelpack. Durch die Niederlage des SV Scherpenberg (2:4 gegen den VfB Speldorf) rückt der Relegationsrang zur Oberliga für den Tabellenvierten wieder in Sichtweite. Nur noch zwei Punkte liegen die Moerser jetzt vor den Budbergern.
Die abstiegsbedrohten Duisburger konnten von Beginn an gegen griffige Gäste nicht wirklich mithalten. Der SVB, der mit der gleichen Startelf auf dem Kunstrasen stand wie beim 2:0 über den 1. FC Lintfort, machte den fitteren Eindruck und ging durch einen Paul-Kopfball in der achten Minute in Führung. 07-Trainerin Soumiya Bouhadi versuchte ein Zeichen zu setzen, indem sie in der 36. Minute doppelt wechselte. Kapitän Pascal Spors und Max Werner mussten runter.
Besser wurde der Hamborner Auftritt nicht. Dem eingewechselten Alexandros Chassanidis unterlief nach einer Ecke und einem Aussetzer von Torwart Osman Calik ein Eigentor – 2:0 für den SVB in der 42. Minute. Paul war da mit dem Fuß noch mit dran. Der SVB-Goalgetter erhöhte kurz nach der Pause nach Doppelpass mit Lennart Hahn auf 3:0 (51.).
Ab der 58. Minute mussten die Hamborner mit einem Mann weniger auskommen. Petros Tzikas, ebenfalls vor der Pause eingewechselt, hielt Ole Egging am Trikot fest und sah die Ampelkarte. Die Budberger blieben cool und durften Sekunden vor dem Abpfiff nochmals jubeln, als Oliver Nowak mit einem Flachschuss den Schlusspunkt markierte (90.).
Wilke war froh, dass hinten wieder die Null stand und freute sich überdies über die „gradlinige Spielweise“ seiner Mannschaft. Am nächsten Freitag empfangen die Budberger den Bezirksligisten VfL Repelen zu einem Testspiel. Anstoß ist um 19.30 Uhr.