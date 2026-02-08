4:0 – SV Budberg lässt in Hamborn nichts anbrennen

SV Budberg lässt in Hamborn nichts anbrennen – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Im Hinspiel hatte Landesligist SV Budberg ihren Anhängern ein Wechselbad der Gefühle beschert, bis der Heimsieg gegen Hamborn 07 feststand. In Unterzahl erzielte das Team von Tim Wilke kurz vor Schluss noch zwei Treffer und gewann mit 4:3. Im Rückspiel war’s weniger spannend. Der SVB setzte sich auf der Sportanlage im Holtkamp mit 4:0 (2:0) durch. „Vom Entertainment-Faktor war’s diesmal eher Arte als Netflix“, sagte der Trainer mit einem Schmunzeln. Moritz Paul schnürte einen Doppelpack. Durch die Niederlage des SV Scherpenberg (2:4 gegen den VfB Speldorf) rückt der Relegationsrang zur Oberliga für den Tabellenvierten wieder in Sichtweite. Nur noch zwei Punkte liegen die Moerser jetzt vor den Budbergern.