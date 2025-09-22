Da half kein langes Bein: Co-Trainer Stefan Lechner (Mitte) und der TSV Oberpframmern hatten gegen die Gäste vom SK Srbija alles im Griff, selbst in Unterzahl. – Foto: SRO

4:0 Spielstand nach bereits 20 Minuten: TSVO überrennt SK Srbija „Es war kein schlimmes Foul"

Der TSVO entschied das Spiel gegen den SK Srbija bereits nach 20 Minuten Spielzeit und hatte selbst nach einem Platzverweis das Spiel im Griff.

Die ersten drei Wiesn-Punkte sind eingefahren: Der TSV Oberpframmern besiegte am ersten Oktoberfest-Wochenende das Tabellenschlusslicht der Kreisliga 3 (München), den SK Srbija München, nach einem etwas kuriosen Spielverlauf mit 4:1 (4:1) Toren und ist damit gerüstet für die kommenden Aufgaben. „Wir hatten 20 super Minuten“, lobte Co-Trainer Stefan Lechner seine Mannschaft für eine überragende Anfangsphase. Nicht weniger als vier Treffer erzielten die Pframmerner bis zur 17. Minute und steuerten scheinbar einem Kantersieg entgegen. Luis Oberneder (4. +13.), Emanuel Lutz (8.) und Stefan Lechner selbst (17.) sorgten für den entsprechenden Ausdruck der turmhohen Überlegenheit der Heimelf.