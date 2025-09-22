4:0 Spielstand nach bereits 20 Minuten: TSVO überrennt SK Srbija

Der TSVO entschied das Spiel gegen den SK Srbija bereits nach 20 Minuten Spielzeit und hatte selbst nach einem Platzverweis das Spiel im Griff.
Die ersten drei Wiesn-Punkte sind eingefahren: Der TSV Oberpframmern besiegte am ersten Oktoberfest-Wochenende das Tabellenschlusslicht der Kreisliga 3 (München), den SK Srbija München, nach einem etwas kuriosen Spielverlauf mit 4:1 (4:1) Toren und ist damit gerüstet für die kommenden Aufgaben.
„Wir hatten 20 super Minuten“, lobte Co-Trainer Stefan Lechner seine Mannschaft für eine überragende Anfangsphase. Nicht weniger als vier Treffer erzielten die Pframmerner bis zur 17. Minute und steuerten scheinbar einem Kantersieg entgegen. Luis Oberneder (4. +13.), Emanuel Lutz (8.) und Stefan Lechner selbst (17.) sorgten für den entsprechenden Ausdruck der turmhohen Überlegenheit der Heimelf.
Doch dann sorgte eine Aktion für einen völligen Bruch im Spiel des TSVO: Nach einem Ballverlust und einem anschließenden Pass in die Spitze umkurvte Srbija-Stürmer Dorde Jovic auch noch Oberpframmern Schlussmann und hätte nur mehr einschieben müssen, doch Ludwig verhinderte den Einschuss noch mit einer Regelwidrigkeit. Ein Pyrrhus-Foul, denn der Unparteiische musste in diesem Fall die Rote Karte zücken und einen Strafstoß verhängen. Jovic verkürzte mit dem fälligen Elfmeter auf 1:4 (41.), bei Oberpframmern rückte dann Mirko Pietrzak für Feldspieler Hamza Lekbiri ins Tor.
„Wir hoffen, dass Ludwig nur ein Spiel Sperre bekommt, es war kein schlimmes Foul“, hofft Spielertrainer Florian Lechner auf Sportgerichtsmilde. Der deutliche TSVO-Sieg blieb dann aber bis zum Schlusspfiff ungefährdet.