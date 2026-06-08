4:0 Sieg: 106 Tore, zwei Niederlagen – und doch nur Platz drei

– Foto: Volkhard Patten

Drei Tore innerhalb der ersten halben Stunde stellen früh die Weichen. Am letzten Spieltag lässt Stelingen nichts mehr anbrennen.

Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag war klar: Stelingen benötigte einen Sieg und gleichzeitig Ausrutscher der Konkurrenz, um noch einmal in den Kampf um die beiden Spitzenplätze eingreifen zu können. Doch sowohl die SG 74 Hannover als auch die SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II gewannen ihre Partien ebenfalls und hielten die Stelinger auf Distanz.

Der TSV Stelingen hat seine Saison mit einem souveränen Auswärtssieg abgeschlossen. Beim MTV Engelbostel-Schulenburg setzte sich die Mannschaft von Trainer Edis Bajrovic mit 4:0 durch und beendet die Spielzeit mit 74 Punkten auf Rang drei.

Auf dem Platz ließ der Tabellendritte allerdings von Beginn an keinen Zweifel an seiner Favoritenrolle. Bereits nach acht Minuten brachte Lukas Brinkmann die Gäste in Führung. Nach seinem frühen Führungstreffer traf Lukas Brinkmannin der 19. Minute erneut und stellte auf 2:0. Damit waren die Weichen früh gestellt.

Als Jonathan Mai in der 28. Minute das 3:0 nachlegte, war die Partie praktisch entschieden. Engelbostel fand offensiv kaum Wege gegen die stabile Defensive der Gäste und konnte den Rückstand nicht mehr verkürzen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Stelingen die kontrollierende Mannschaft. Die endgültige Entscheidung fiel in der 67. Minute, als Luca Winkler den Ball ins eigene Tor lenkte und damit den Endstand von 4:0 herstellte.

Mit dem Erfolg baut Stelingen sein Konto auf 74 Punkte aus und beendet eine starke Saison auf dem dritten Tabellenplatz. Vor ihnen landen lediglich Meister SG 74 Hannover und die zweitplatzierte SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II, die die Saison jeweils mit 75 Punkten abschließen. Für Stelingen bleibt nach einer Saison mit 106 erzielten Treffern und nur zwei Niederlagen dennoch eine beeindruckende Bilanz.

MTV Engelbostel-Schulenburg – TSV Stelingen 0:4

MTV Engelbostel-Schulenburg: Niclas Lange, Eric Lauer (47. Eric Groß), Francesco Rizzo (81. Yannick Klenke), Gabriel Luttermann, Konrad Dirk Mohrig, Luca Winkler, Niklas Kirstein, Louis Trollmann, Patrick Brodersen (46. Vinzent Theodor Janssen), Ben Lucca Reuse (74. Maurice Weiß), Can-Tuncay Schwedt - Trainer: Emilio Ortega

TSV Stelingen: Hinrich Gudehus, Kevin Wittbold, Max Adamski, Justin Fehder (81. Demba Balde Djitte), Marc-Benjamin Klusmann, Jonathan Mai, Andre Vogelsang (63. Dennis Zabel), Richard Leimann, Jannis Bovenschen (70. Luca Nuel Biskup), Jannik Klemm (75. Harun Aydemir), Lukas Brinkmann (52. Nino Melnjak) - Trainer: Edis Bajrovic

Schiedsrichter: Tim Fabian Haas

Tore: 0:1 Lukas Brinkmann (8.), 0:2 Lukas Brinkmann (19.), 0:3 Jonathan Mai (28.), 0:4 Luca Winkler (67. Eigentor)