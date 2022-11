"Fußball, wie ich ihn mir vorstelle" - Schwaigs beste Saisonleistung 4:0-Sieg

Schwaig – Nach einer Viertelstunde übernahm der FCS das Kommando. In der 19. Minute jagte Emily Grimes den Ball aus 14 Metern ans Lattenkreuz. Zehn Minuten später war es Sophia Buchhauser, die einen schönen Pass in die Spitze überlegt aus halblinker Position zur Führung einschob.

Schwaig erhöhte nun nochmal das Tempo, und nach einem schönen Pass in die Tiefe von Katharina Blank erzielte Goalgetterin Lisa Maier mit dem rechten Außenrist das 2:0 (34.). Nadine Kutscher über halbrechts (41.) und Katharina Blank mit einem satten Schuss aus 16 Metern in den Winkel (45.) sorgten mit ihren Toren für die 4:0-Halbzeitführung.

Nach der Pause kamen mit Sophie Zeilhofer und Lola Ascher zwei frische Kräfte aufs Feld, was dem Schwaiger Spielfluss überhaupt keinen Abbruch tat. Buchhauser hatte das 5:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an Julia Brunner (48.). Die Gästekeeperin rückte nun immer mehr in den Fokus, zeichnete sich mehrfach gegen die stark aufspielende Schwaiger Offensive aus und verhinderte eine weit höhere Niederlage.