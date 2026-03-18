40 Punkte ✅

Dank den Treffern von Goalgetter Stefotic in der ersten Halbzeit und Joker Jan Burkart im zweiten Durchgang gewinnen die Ortenauer das südbadische Duell gegen Singen verdient mit 2:0.

Am Samstag geht der Ligaalltag in Oberachern weiter. Dann ist der 1. CfR Pforzheim zu Gast.

Unser Cemal Durmus kehrt zwar in seine sportliche Heimat Oberachern zurück, wird wegen seiner Roten Karte aus dem Auswärtsspiel in Essingen jedoch gesperrt fehlen. Auf das Wiedersehen mit dem „Mann der ruhenden Bälle“ freuen wir uns trotzdem.