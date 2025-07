40 Meter-Tor, Kantersiege – und fünf Tabellenführer

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen – so könnte man den zurückliegenden Doppelspieltag in der Kreisliga 2 deuten. Die Liga gibt nach dem dritten Spieltag ein kurioses Tabellenbild ab. Keine einzige Mannschaft hat mehr als einen Sieg zu Buche stehen. Dietfurt, Riedenburg, Beratzhausen sowie die Aufsteiger SG Peising und Großberg teilen sich mit je fünf Punkten die Tabellenführung. Das Tabellenende zieren die noch sieglosen Teams aus Undorf und Sinzing. Die 14 Partien des Wochenendes in der Zusammenfassung.