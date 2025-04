40-Meter-Freistoß bringt Vahdet den Auswärtssieg

Nachdem Vahdet schon das Hinspiel mit 3:2 gewonnen hatte, starteten die Braunschweiger auch in Lengede etwas besser in die Partie. "Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen." merkte Sascha Fassa, CO-Trainer des SVL an. Vahdet lauerte auf Fehler und probierte mit langen Bällen gefährlich zu werden. Beide Teams entwickelten wenig Torgefahr. "Es sah nach einem 0:0-Spiel aus, bei dem das Team, das das erste Tor schießt, gewinnen würde." so Fassa weiter.

Dieses Tor fiel dann auch, auch wenn es etwas kurios war. In der 40. Minute traf Niklas Eilbrecht per direktem Freistoß aus 40 Metern. Es war sein drittes Saisontor. Auch im zweiten Durchgang konnte Lengede nicht wirklich gefährlich werden. "Wir haben es uns selbst schwer gemacht und es ging irgendwie gar nix." resümierte Sascha Fassa. Bis zum Abpfiff passierte dann auch nichts mehr und Lengede konnte die Serie nicht fortsetzen.

Vahdet sprang durch den ersten Sieg im neuen Jahr bis auf Platz sechs hervor, während Lengede hinter Petershütte auf Platz 14 zurückfiel. Während Vahdet am kommenden Wochenende den kriselnden SSV Kästorf empfängt, reist Lengede zum Kellerduell beim FC Helmstedt. "Jetzt heißt es nach vorne schauen und die Punkte woanders holen. Samstag haben wir die erste Chance in Helmstedt." so Sascha Fassa Positiv.