40 Mannschaften in drei Ligen: Die Staffeleinteilung in Altmark Ost Aus dem Verband +++ Der KFV Altmark Ost gibt seine Spielklassen bekannt

Nach dem Fußball-Landesverband (FSA) und dem KFV Salzlandkreis hat auch der KFV Altmark Ost seine Staffeleinteilung für das neue Spieljahr bekanntgegeben. In der Saison 2025/26 gehen 40 Herren-Mannschaften in drei Spielklassen in der östlichen Altmark an der Start.