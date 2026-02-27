40 Jahre Benny – 40 Jahre Leidenschaft!

Geburtstagskind Benjamin,, Benny " Hospelt – Foto: SSV Weilerswist

Heute feiert ein ganz besonderer Mensch des SSV Weilerswist seinen 40. Geburtstag:

Seit Jahren steht Benny mit Herzblut an der Seitenlinie unserer Zweiten.

Spieler der Zweiten, der Ersten, langjährige Weggefährten und Vorstandsmitglieder überraschten unseren Chefcoach im Vereinsheim mit einer emotionalen Party.

Trainer. Motivator. Kümmerer. Vorbild.

Er packt überall mit an, wo Hilfe gebraucht wird – und lebt das Ehrenamt wie kaum ein anderer. Solche Menschen sind das Fundament eines Vereins!

Als kleines Dankeschön gab es unter anderem ein Trikot seines Lieblingsvereins, des 1. FC Köln – doch sein Herz schlägt natürlich in blau und weiß für unseren SSV!

Lieber Benny,

wir sagen DANKE für deinen unermüdlichen Einsatz und wünschen dir von Herzen alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und weiterhin so viel Energie für deine Mannschaft! 💙

Auf viele weitere Jahre in Blau und Weiß!