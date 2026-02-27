 2026-02-20T12:29:42.904Z

Spielbericht

40 Jahre Benny – 40 Jahre Leidenschaft!

von Bruno Arndt · Heute, 20:53 Uhr · 0 Leser
Geburtstagskind Benjamin,, Benny " Hospelt
Geburtstagskind Benjamin,, Benny " Hospelt – Foto: SSV Weilerswist

Verlinkte Inhalte

KL C1 Euskirchen
Zülpich III
Weilerswist II
So., 08.03.2026, 13:15 Uhr
SSV Weilerswist 1924
SSV Weilerswist 1924Weilerswist II
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich III
13:15

Heute feiert ein ganz besonderer Mensch des SSV Weilerswist seinen 40. Geburtstag:

Benjamin „Benny“ Hospelt

Spieler der Zweiten, der Ersten, langjährige Weggefährten und Vorstandsmitglieder überraschten unseren Chefcoach im Vereinsheim mit einer emotionalen Party.

Seit Jahren steht Benny mit Herzblut an der Seitenlinie unserer Zweiten.

Trainer. Motivator. Kümmerer. Vorbild.

Er packt überall mit an, wo Hilfe gebraucht wird – und lebt das Ehrenamt wie kaum ein anderer. Solche Menschen sind das Fundament eines Vereins!

Als kleines Dankeschön gab es unter anderem ein Trikot seines Lieblingsvereins, des 1. FC Köln – doch sein Herz schlägt natürlich in blau und weiß für unseren SSV!

Lieber Benny,

wir sagen DANKE für deinen unermüdlichen Einsatz und wünschen dir von Herzen alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und weiterhin so viel Energie für deine Mannschaft! 💙

Auf viele weitere Jahre in Blau und Weiß!