40-jähriger Keeper wechselt und wieder viele Verlängerungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Johannes Kör gibt vorzeitige Zusage! Auch Johannes bleibt der KSG weiterhin treu und spielt auch in der Spielzeit 26/27 in grün - weiß!! Wir freuen uns Johannes auch in Zukunft im Trikot der KSG auflaufen zu sehen !!

Diese Informationen teilt der Bezirk auf Instagram mit:

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Spvgg Gröningen-Satteldorf

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Kaderplanung 2026/27 Herren I

Die Planungen für die nächste Saison laufen auf Hochtouren. Heute können wir stolz die Verlängerungen von folgenden Spielern verkünden:

Michael Eberlein: „Der hat doch mal höher gespielt?!“ wird man auch in der neuen Runde hören. Mit unserer Nummer 12 verlängert nicht nur ein eiskalter Torjäger, sondern auch eine absolute Führungsperson.

Toni Weihbrecht: Auch in der Saison 2026/27 werden die Gegenspieler auf dem sprichwörtlichen Bierdeckel ausgespielt. Mit seinem Spielwitz und seiner Technik bleibt ein wichtiges Eigengewächs in unseren Reihen.

Wir freuen uns und wünschen euch eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Schornbach

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Mit 40 Jahren hat Claudio De Martino noch nicht genug. Der Torhüter verstärkt zur Rückrunde den TSV Schornbach in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Bereits in der Vergangenheit hütete der Routinier das Tor von ASGI Schorndorf, FSV Waiblingen, TB Beinstein, TSV Neustadt, SG Schorndorf und zuletzt des SV Fellbach II.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++