Patrick Sussek hat in Lotte doppelt getroffen. – Foto: Robin Bogaletzki

4:0 in Lotte: Die MSV-Stimmen nach dem letzten Regionalliga-Spiel Das sagen Dietmar Hirsch, Mert Göckan und Patrick Sussek nach dem MSV-Auswärtssieg bei den Sportfreunden Lotte.

Mit einem souveränen Auftritt verabschiedet sich der MSV Duisburg nach einem Jahr wieder aus der Regionalliga West. Die Mannschaft von Dietmar Hirsch setzte sich im Spitzenspiel gegen die Sportfreunde Lotte mit 4:0 durch und tankte noch einmal Selbstvertrauen vor dem Niederrheinpokalfinale gegen Rot-Weiss Essen am kommenden Samstag. In einer etwas improvisierten Mixed-Zone am MSV-Mannschaftsbus standen nach der Partie der Trainer sowie Mert Göckan und Patrick Sussek Rede und Antwort.

Dietmar Hirsch: "Es war am Anfang ein offenes Spiel, dann hat man aber gesehen, dass wir von der Qualität besser waren als der Gegner. Wir waren sehr effektiv und machen einfach die Tore. Es war jetzt nicht unser souveränster Auftritt, dafür aber sehr effektiv. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir wollten uns - auch wenn es tabellarisch um nichts mehr ging - als Meister und Tabellenführer so präsentieren, wie man es macht. Ich wollte keinen Sommerkick sehen - das ist uns gelungen. Mert Göckan: "Es war zunächst etwas hitzig und wild. Wir haben die Konteraktionen sehr gut bestraft und gehen verdient mit 3:0 in die Führung in die Pause. Als Mannschaft sind wir sehr selbstbewusst und spielen dann souverän weiter, können noch ein Tor nachlegen. Mit dem Ergebnis können wir am Ende sehr glücklich sein. Ich spiele immer da, wo ich gebraucht werde und fühle mich auf jeder Position wohl. Der Trainer wollte meine Leistungen der vergangenen Wochen belohnen und mich auf dem Platz sehen. Dann hat er für mich einen Platz auf der Sechs gefunden."