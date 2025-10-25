4:0 in Düren: Warum Merten-Coach Kilic dennoch "total enttäuscht" war

Der SSV Merten hat seine starke Form bestätigt und beim 4:0-Auswärtssieg bei den Sportfreunden Düren vorübergehend die Tabellenführung der Mittelrheinliga übernommen. Während die Gäste mit einem souveränen Auftritt beeindruckten, sah Dürens Trainer Marcel Demircan trotz der klaren Niederlage einen Schritt in die richtige Richtung.

„Es hört sich blöd an, aber ich kann mit der Niederlage heute besser leben als mit der letzten am Sonntag“, sagte Demircan nach dem Spiel. „Meine Jungs haben dagegengehalten, und der taktische Plan ging 25 Minuten gut auf. Merten kam nicht zu Torchancen.“ Doch nach einem verlängerten Einwurf rutschten zwei Dürener Verteidiger am Ball vorbei, und der Querpass führte zum 0:1 durch Adrian Engels (13.). Nur zwanzig Minuten später erhöhte Michael Okoroafor per Kopf nach einem Freistoß auf 2:0.

„Das sind leider zwei Fehler zu viel, und du gehst wieder mit 2:0 in die Pause, obwohl du viel richtig machst“, haderte Demircan. Der endgültige K.o. kam kurz nach dem Seitenwechsel, als seine Mannschaft den Ball gleich dreimal unbedrängt verlor und Rikiya Ohashi (46.) zum 0:3 traf. Spätestens nach dem 0:4 durch Jerome Propheter (52.) war die Partie entschieden. „Klar ist: Merten hat brutale Qualität, aber die Fehler sind alle vermeidbar. Die wurden nicht vom Gegner forciert“, sagte der Dürener Coach und lobte zugleich seine Joker: „Alle Einwechselspieler haben sich trotz 4:0-Rückstand reingeworfen. Wir befinden uns nach wie vor in einem Lernprozess und lassen uns durch die Niederlage nicht vom Kurs abbringen.“

Ganz andere Gefühlslage bei Bünyamin Kilic. Der Mertener Trainer zeigte sich über das Ergebnis erfreut – aber nicht uneingeschränkt zufrieden: „Wir gewinnen verdient 4:0. Ein gutes Ergebnis und ein Spiel, das eigentlich ein höheres Ergebnis verdient hätte, weil wir schon zu Beginn sehr gute Torchancen hatten“, so Kilic. Ein Distanzschuss von Engels und ein Abschluss von Okoroafor auf der Linie blieben zunächst ungenutzt. „Wir machen vier schöne Tore und gewinnen verdient. Das Positive ist, dass wir souverän gewonnen haben, sehr aktiv waren, den Gegner früh unter Druck gesetzt und nicht ins Spiel kommen lassen.“

Kilic erbost: "Habe eine gewissen Arroganz gesehen"

Dennoch störte ihn die Phase nach den zahlreichen Wechseln zwischen der 60. und 75. Minute: „Da kam ein Bruch rein – und das lag nicht nur an den Wechseln, sondern an der Einstellung. Da habe ich eine gewisse Arroganz gesehen, und das ist etwas, was mich total enttäuscht“, sagte Kilic deutlich. „Ich gönne den Jungs das freie Wochenende, aber ich will, dass wir mit Anstand gewinnen. Das war mir zu viel Hacke, Spitze, eins, zwei, drei.“

Nach Abpfiff fand der Coach im Mannschaftskreis klare Worte. „Ich will, dass das Spiel seriös zu Ende gebracht wird. Egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Alles andere ist respektlos gegenüber dem Gegner“, stellte Kilic klar. Trotz des Unmuts über die Schlussphase bleibt die Bilanz stark: 19 Punkte aus neun Spielen – und zumindest bis Sonntag die Tabellenführung.

„Von der Tabellenführung können wir uns nichts kaufen“, betonte Kilic. „Wichtig ist, dass die Jungs auf dem Teppich bleiben, um die letzten 20 Minuten nicht nochmal zu erleben. Nur dann werden wir auch erfolgreich sein.“