4:0 in Ahlerstedt: JFV A/O/B/H/Heeslingen schlägt Futsal-Meister

– Foto: Rolf Schmietow

Sieg gegen den deutschen Futsal-Meister und Titelanwärter: Die U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen schlug den Niendorfer TSV in Ahlerstedt mit 4:0. Die Treffer für den JFV erzielten Joel Meibohm, Laurens Otten, Jaron Kaiser und Joris Mahnken.

„Es lief vieles gut“, so Trainer Matthias Stemmann, dessen Team noch in der Vorwoche eine sehr vermeidbare 2:3-Niederlage gegen den Abstiegskandidaten TSV Kronshagen hatte hinnehmen müssen.

Was für ein Debüt: Kaum zwei Minuten nach seiner Einwechslung erzielte Joris Mahnken in seinem ersten Spiel in dieser Saison sein erstes Tor für den Regionalligisten. Es war der Schlusspunkt eines bemerkenswerten Auftritts gegen den Titelanwärter und zweimaligen deutschen Futsal-Meisters aus Hamburg.

Doch diese Begegnung in Ahlerstedt lief ganz anders. Joel Meibohm brachte den JFV nach einer Balleroberung durch Lenn Pauly in Führung.

Kurz vor der Pause erhöhte Laurens Otten nach einer Ecke von Jaron Kaiser auf 2:0. In der Nachspielzeit zur ersten Hälfte war es Kaiser, der nach einem schön ausgespielten Konter der Gastgeber das 3:0 erzielte. „Das war ein wirklich schönes Tor“, so Stemmann.

Im zweiten Abschnitt versuchten es die Gäste noch einmal. „Doch wir haben kollektiv richtig gut verteidigt“, so der JFV-Coach, dessen Team am nächsten Samstag auf den JFV Calenberger Land trifft.