4:0 im Top-Spiel: Großaspach überrollt Freiberg und festigt Platz 1

Doch bis dahin sollte das Spiel mit Höhepunkten erst einmal sparsam umgehen. Viel Respekt und wenig Risiko prägten das Geschehen beider Teams in der ersten halben Stunde der Partie. Einen ersten Torannäherungsversuch startete Volkan Celiktas dann in der 31. Spielminute aus dem Getümmel heraus, jedoch ohne Probleme für SGV-Keeper Benedikt Grawe.

Doch Grawe wurde anschließend zur tragischen Schlüsselfigur und sorgte innerhalb von fünf Minuten für zwei entscheidende Szenen: Erst spielte er den Ball direkt in die Füße von Fabian Eisele, der daraufhin nur noch ins leere Tor chippen musste zur 1:0-Führung für die Hausherren (38.). Nur wenige Zeigerumdrehungen später holte er Loris Maier im Strafraum von den Füßen. Schiedsrichter Felix Prigan entschied ohne zu Zögern auf Strafstoß für den Dorfklub, welchen ebenfalls Eisele - mit seinem nun schon 22. Saisontor - in die Maschen knallte (42.). Komfortable 2:0-Pausenführung und absolute Ekstase im Fautenhau.

Im zweiten Durchgang erhöhten die Freiberger zwar den Druck, schafften es gegen bestens strukturierte sowie geordnete Gastgeber in über 90 Minuten nicht zu einer nennenswerten, hochkarätigen Torraumszene zu kommen. Anders die SG: Nach traumhaftem Steckpass von Loris Maier in den Lauf von Elias Rahn setzte dieser sich anschließend stark bis zur Grundlinie durch und versenkte den Ball dann per sattem Schuss ins linke obere Eck unwiderstehlich zum 3:0 für Rot-Schwarz (55.).

In der 66. Spielminute hätte Luca Molinari dann beinahe das 4:0 erzielt aber der mitaufgerückte Linksverteidiger verzog nach Zuspiel von Mert Tasdelen frei vor Grawe. So war es dann Loris Maier, der den Schlusspunkt in diesem Spitzenspiel setzte. Kleinschrodt brachte den Ball von der rechten Seite ins Zentrum, Maier musste im Zentrum nur noch einschieben (80.). Damit siegte die SG Sonnenhof Großaspach am Ende mit völliger Überzeugung und auch in der Höhe maximal verdient mit 4:0, grüßt somit vier Spieltage vor Saisonende weiterhin von der Tabellenspitze und erhöht gleichzeitig den Abstand auf Verfolger Freiberg auf nunmehr sechs Punkte. Ein Tag, den so schnell keiner vergessen wird...



Die nächste Partie

Am kommenden Samstag ist die SG Sonnenhof Großaspach dannzu Gast beim Bahlinger SC. Anpfiff der Partie des 31. Spieltags der aktuellen Regionalliga Südwest-Saison 2025/26 im Kaiserstuhlstadion in Bahlingen ist um 14 Uhr.