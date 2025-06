– Foto: Michael Rüther

Bennet Thelen blick zurück auf eine Saison, die er so in der Art nicht erwartet hätte und so schnell wohl auch nicht mehr vergessen wird. In einem exklusiven Interview erklärt er uns, wie er die abgelaufene Spielzeit mit der SG Freren wahrgenommen hat und was er sich für die Zukunft vornimmt.

Mit Freren verpasst der erst 20-Jährige Knipser nur knapp den Aufstieg in die Landesliga, dabei sah es lange Zeit sehr vielversprechend aus. Eine kleine Schwächephase der SG im Saisonendspurt sorgte dafür, dass es letztendlich nicht gereicht hat und auch in der nächsten Saison in der Bezirksliga angetreten wird – dann allerdings ohne Bennet Thelen. Den Angreifer zieht es zum SV Holthausen Biene, welcher zuletzt den Aufstieg in die Oberliga feierte, für Thelen warten also ganz neue Erfahrungen. Du bist mit 40 Toren mit Abstand Torschützenkönig geworden, hättest du damit vor der Saison gerechnet?

Thelen: „Damit gerechnet habe ich jetzt nicht ganz. Klar nimmt man sich was vor, was man erreichen will, aber 40 hatte ich da ehrlich gesagt nicht im Kopf." Gab es unter all den Toren einen Treffer, an den du dich besonders gerne zurückerinnerst?