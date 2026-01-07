Es geht wieder rund auf dem Spielfeld ohne Ecken. Der TV Lampertheim lädt zum 40. Hallenfußballturnier. Hier eine Szene aus dem Vorjahr mit dem diesmal fehlenden VfR Fehlheim (in grün) und dem FC Starkenburgia Heppenheim. Archivfoto: Thorsten Gutschalk

40. Hallencup beim TV Lampertheim steht an Turnierorganisator Michael Metzner ist zum Jubiläum stolz auf ein Alleinstellungsmerkmal Verlinkte Inhalte TVL-Cup

Lampertheim. Es gibt etwas zu feiern beim TV Lampertheim in diesen Tagen: Der 40. Hallencup steht an. Der Wettbewerb in der vereinseigenen Jahnhalle ist damit eines der ältesten Fußballturniere im Kreis. Auf eine ähnlich lange Historie können nur die Stadtmeisterschaften in Bürstadt und Bensheim blicken. Eine Stadtmeisterschaft gab es auch in Lampertheim, als der Hallencup 1985 zum ersten Mal ausgetragen wurde. Acht Mannschaften waren damals am Start, das Finale gewann der SV Waldhof Mannheim gegen den VfR Bürstadt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Der langjährige Turnierorganisator Michael Metzner hat in den Archiven gekramt und präsentiert Zahlen. 92 Vereine waren bislang zu Gast, angeführt von Gastgeber TVL, der bei jeder Auflage eine Mannschaft stellte. Als „Dauerbrenner“ beim Hallencup bezeichnet Metzner die Lampertheimer Ortsrivalen. Schließlich waren VfB Lampertheim, FV Hofheim, Olympia und Azzurri Lampertheim mehr als 30 Mal zu Gast und gaben dem Turnier die entsprechende lokale Würze. Die Olympia ist mit fünf Titelgewinnen übrigens Rekordsieger. Ebenfalls fünfmal waren die SpVgg Sandhofen und der TV Lampertheim selbst erfolgreich. Der letzte Erfolg der Gastgeber datiert aus dem Jahr 2018.

Seit zehn Jahren sind die Ecken des Spielfelds rund Um das Geschehen auf dem Parkett für die Zuschauer so attraktiv wie möglich zu gestalten, haben sich die Lampertheimer im Laufe der Zeit einiges einfallen lassen. So ist die Rundum-Bande seit zehn Jahren in den Ecken nicht mehr eckig, sondern rund. Ein Alleinstellungsmerkmal des Wettbewerbs in der Metropolregion Rhein-Neckar, wie Metzner sagt. Bei der Endrunde des Jubiläumsturniers am Sonntag (11. Januar) gibt es eine weitere Neuerung: Ein spezielles Golden Goal ersetzt die Verlängerung und das Neunmeterschießen. Golden Goal bedeutet ganz einfach: Steht es am Ende der Spielzeit pari, entscheidet der nächste Treffer. Das Spezielle: Es stehen nur noch drei Feldspieler pro Team auf dem Parkett. Die Zahl reduziert sich nach einer Minute auf zwei, nach einer weiteren heißt es dann Eins gegen Eins.]