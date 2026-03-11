4:0 gegen Sarau/Bosau: Plön mit Sieben-Meilen-Stiefel im Abstiegskampf

Optimaler Start 2026 für den TSV Plön um Cheftrainer Matthias Falk (TSV Plön) und Co Michel Wulf (li.). – Foto: Ismail Yesilyurt

Der TSV Plön stampft Richtung Klassenerhalt und ist damit gut unterwegs in der Verbandsliga Ost. Nach dem 4:0 gegen den Suchsdorfer SV am Samstag folgte am Dienstagabend ein erneut 4:0-Erfolg im Nachholspiel gegen das Top-Team SG Sarau/Bosau. Die Plöner unter Matthias Falk machen nach ihren zweiten von sieben Heimspielen in Folge einen starken Sprung ans untere Mittelfeld.

Ausgeglichener Auftakt – Chancenverwertung gleich null Die erste Halbzeit war nahezu ausgeglichen und intensiv. Beide Teams testeten die Keeper früh: Sarau/Bosau scheiterte bereits in der1. Minute,Plön konterte kurz darauf. „Gleich in der 1. Spielminute hielt uns unser Torwart im Spiel, als er nach einem Stellungsfehler eine 1:1-Situation entschied“, sagte Falk. Gegenkeeper parierte in der 8. Minute ebenfalls. Weitere Chancen der Plöner in der 14. und 21. Minute blieben ungenutzt. Da auch die SG vor dem gegnerischen Gehäuse ohne Fortune blieb, ging es torlos es in die Pause.

Wie lauten die Ziele des Trainerduos Tony Böhme (li.) und Mark Klukas (SG Sarau-Bosau) nach dem der erneuten Niederlage? – Foto: Ismail Yesilyurt

Reimansteiner trifft – Rote Karte kippt das Spiel Die Plöner kamen optimal aus der Kabine. Jakob Reimansteiner (4. Saisontor) traf per Dropkick nach Assist von Laurenz Dittmann zum 1:0 (51.). „Wir ließen uns gegen eine körperbetonte Mannschaft nicht einschüchtern, hielten gut dagegen“, lobte Falk das Auftreten seiner Truppe in den ersten 45 Minuten. Kurz darauf flog ein Sarauer mit Rot vom Platz (62.). Die numerische Überlegenheit nutzten die Schlossstädter konsequent: „Nach der berechtigten rote Karte nach einem groben Foul konnten wir stetig den Druck erhöhen.“

Torfestival in Überzahl Das 2:0 fiel als Eigentor von Jesse Jansen nach Schuss von Luis Pallokat (67.). Pallokat selbst traf mit seinem siebenten Saisontor zum 3:0 per Flachschuss auf Vorlage von Tom Kohnke (75.). Jens Henningsen schloss mit dem 4:0 ab (86., Kohnke-Vorbereitung). „Mit einer sehr reifen Mannschaftsleistung sicherten wir uns drei weitere Punkte – und für das Selbstvertrauen“, betonte Falk.

Luis Pallokat (li., TSV Plön ) ist nach Philipp Grandt bester Schütze in der internen Liste. – Foto: Ismail Yesilyurt