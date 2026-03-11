4:0 gegen Sarau/Bosau: Plön mit Sieben-Meilen-Stiefel im Abstiegskampf

Der TSV Plön stampft Richtung Klassenerhalt und ist damit gut unterwegs in der Verbandsliga Ost. Nach dem 4:0 gegen den Suchsdorfer SV am Samstag folgte am Dienstagabend ein erneut 4:0-Erfolg im Nachholspiel gegen das Top-Team SG Sarau/Bosau. Die Plöner unter Matthias Falk machen nach ihren zweiten von sieben Heimspielen in Folge einen starken Sprung ans untere Mittelfeld.
Die erste Halbzeit war nahezu ausgeglichen und intensiv. Beide Teams testeten die Keeper früh: Sarau/Bosau scheiterte bereits in der1. Minute,Plön konterte kurz darauf. „Gleich in der 1. Spielminute hielt uns unser Torwart im Spiel, als er nach einem Stellungsfehler eine 1:1-Situation entschied“, sagte Falk. Gegenkeeper parierte in der 8. Minute ebenfalls. Weitere Chancen der Plöner in der 14. und 21. Minute blieben ungenutzt. Da auch die SG vor dem gegnerischen Gehäuse ohne Fortune blieb, ging es torlos es in die Pause.
Die Plöner kamen optimal aus der Kabine. Jakob Reimansteiner (4. Saisontor) traf per Dropkick nach Assist von Laurenz Dittmann zum 1:0 (51.). „Wir ließen uns gegen eine körperbetonte Mannschaft nicht einschüchtern, hielten gut dagegen“, lobte Falk das Auftreten seiner Truppe in den ersten 45 Minuten. Kurz darauf flog ein Sarauer mit Rot vom Platz (62.). Die numerische Überlegenheit nutzten die Schlossstädter konsequent: „Nach der berechtigten rote Karte nach einem groben Foul konnten wir stetig den Druck erhöhen.“
Das 2:0 fiel als Eigentor von Jesse Jansen nach Schuss von Luis Pallokat (67.). Pallokat selbst traf mit seinem siebenten Saisontor zum 3:0 per Flachschuss auf Vorlage von Tom Kohnke (75.). Jens Henningsen schloss mit dem 4:0 ab (86., Kohnke-Vorbereitung). „Mit einer sehr reifen Mannschaftsleistung sicherten wir uns drei weitere Punkte – und für das Selbstvertrauen“, betonte Falk.
Für SG Sarau/Bosau unter Toni Böhme und Mark Klukas war es die zweite Niederlage 2026 nach dem 0:3 beim TSV Altenholz zum Auftakt in die restlichen Saisonspiele. Die Top-Ambitionen rücken somit in die Ferne – die Tuchfühlung zu den begehrten Aufstiegsplätzen geht verloren.
TSV Plön: Nommensen – Witt, Neubauer, Eike Boeck, Laurenz Dittmann – Reimansteiner, Henningsen – Kohnke, Stegmaier, Schmäschke (86. Werber-Balke) – Pallokat (81. Bahnsen).
Trainer: Matthias Falk.
SG Sarau/Bosau: Ehlert – Kath, Möhr, Rodriguez, Jansen (83. Clasen) – Hartmann, Prahl – Häsler (70. Chatziou), Gutsch, Hagedorn – Prieß (61. Hans Reimers).
Trainer: Toni Böhme/Mark Klukas.
SR: Anton Kausch (TSV Altenholz).
Ass.: Jannik Kindt, Friedrich Spengler.
Z.: 50.
Rote Karte: SG Sarau/Bosau (62.).
Tore: 1:0 Jakob Reimansteiner (51.), 2:0 Jesse Jansen (67., ET), 3:0 Luis Pallokat (75.), 4:0 Jens Henningsen (86.).