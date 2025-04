4:0 gegen Neuburg/Kammel - Dillingens perfektes Osterwochenende

Mit der bisher besten Saisonleistung und dem höchsten Erfolg der Spielzeit schloss die SSV Dillingen ihr Osterwochenende mit insgesamt sechs Zählern und 6:0 Toren aus beiden Partien perfekt ab. Dabei war der mit 0:4 unterlegene Montagsgegner SV Neuburg/Kammel alles andere als eine "Laufkundschaft" im Donaustadion und zeigte in einer Kreisligapartie auf hohem Niveau durchaus seine spielerische Qualität. Die Hausherren verließen somit wieder einen direkten Abstiegsplatz und rücken gemeinsam mit dem TSV Offingen, der seinerseits genauso überzeugend Türk Gücü Lauingen mit 5:1 deklassierte, der kriselnden SSV Glött (Tabellenrang zehn) so langsam, aber sicher auf die Pelle.

Einen SSV-Akteur herauszuheben würde einer kollektiv starken Mannschaftsleitung nicht gerecht. Bereits in Spielminute zwei klingelte es im Neuburger Kasten: Routinier Alexander Kinder hatte Tobias Hildmann freigespielt, der vor dem guten Gästekeeper Nikolas Kustermann cool blieb. In der Folgezeit entwickelte sich ein kurzweiliges Match mit Chancen auf beiden Seiten, wobei Dillingen, angetrieben von nach seiner Rotsperre wieder spielberechtigten Mittelfeldchef Dominik Riedinger, insgesamt etwas griffiger wirkte und abermals zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt unmittelbar vor der Pause zuschlug: Nach unstreitigem Foulspiel an Adonis Isufi verwandelte Berat Kasumi den fälligen Strafstoß souverän zum 2:0 (42.). Jeweils nur das Aluminium trafen Maximilian Hutner (Neuburg/23.) und Gastgeberakteur Jonas Sailer (45.).

Für die Vorentscheidung sorgte der unermüdlich rackernde Lars Jaud, der sieben Minuten zuvor nur den Pfosten getroffen hatte, nach Assist von Adonis Isufi mit dem 3:0 (57.). Überhaupt zogen die Kreisstädter oftmals ein gefälliges Kombinationsspiel auf und erspielten sich in schöner Regelmäßigkeit gute Einschussgelegenheiten. Den 4:0-Endstand markierte Adonis Isufi, diesmal von Jaud in Szene gesetzt (77.).