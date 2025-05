4:0 gegen Borussia Veen: TuS Xanten packt den Klassenerhalt

Der TuS Xanten spielt auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga. Das besiegelte die Mannschaft mit einem 4:0 (2:0) im Derby über Borussia Veen. Damit ist nun auch der Weg frei, um intensiv in die Gespräche mit den einzelnen Spielern zu gehen. Abteilungsleiter Nils Gilleßen dürfte eine intensive Woche bevorstehen.