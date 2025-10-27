4:0-Führung beinahe verspielt – SV Planegg II zittert sich in Aubing aus dem Tabellenkeller

„Dieser Sieg war extrem wichtig für uns“, betonte SVP-Trainer Mohamed Essa nach dem verrückten Keller-Kracher bei der zweiten Mannschaft des SV Aubing am Sonntag. Die Zweitvertretung des SV Planegg-Krailling entschied das Torfestival am Ende verdient mit 6:4 für sich und verschafft sich damit Luft im Abstiegskampf der Kreisklasse 3.

Trotz einer komfortablen 4:0-Pausenführung hätte die Elf von der Hofmarkstraße den Dreier aber fast noch aus der Hand gegeben. „Ich weiß nicht, warum wir die Kontrolle verloren haben. Zum Schluss haben wir trotzdem Moral bewiesen“, fasste Essa zusammen.

Die erste Hälfte dominierten die Gäste zunächst noch nach Belieben. Während die Aubinger vor heimischer Kulisse keinen Fuß auf den Boden brachten, erspielte sich der SVP eine Tormöglichkeit nach der anderen, „Vielleicht haben sie uns unterschätzt und waren ein bisschen überrascht“, meinte Essa. Gianluca Barella eröffnete den Torreigen in der zwölften Spielminute, nur wenig später legte Yusuf Oteniara das 2:0 nach. Yusuf Magamadov und erneut Oteniara sorgten anschließend für den 4:0-Pausenstand.

„Die Jungs haben alle Trainingsinhalte umgesetzt.“

Mohamed Essa

Bis dahin sah der Trainer eine ausgesprochen reife Leistung seiner Mannschaft und eine klare Steigerung in allen Belangen – besonders im Vergleich zur Vorwoche. „Die Jungs haben alle Trainingsinhalte umgesetzt. Wir wollten viele Räume schaffen, die Laufwege dafür haben gepasst. So konnten wir mit schnellen Pässen arbeiten“, analysierte Essa.

Nach dem Seitenwechsel erfolgte jedoch ein unerklärlicher Bruch. Die Aubinger suchten vermehrt Abschlüsse aus der Distanz – auch, weil sie inzwischen bemerkt hatten, dass beim SVP II kein gelernter Torhüter zwischen den Pfosten stand. So holten die Gastgeber den deutlichen Rückstand in weniger als 20 Minuten auf und stellten auf 4:4, ehe Planegg in der Schlussphase doch noch das letzte Wort behielt. Nach einer Kopfballverlängerung setzte sich Adrijan Hasic auf der linken Seite im Dribbling sehenswert durch und traf zum umjubelten 5:4 ins lange Eck. Mladen Acimovic veredelte in der Nachspielzeit noch einen Konter zum 6:4.