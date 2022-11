4:0-Auswärtssieg - Aramäer Heilbronn melden sich fulminant zurück Deutlicher Erfolg in der Landesliga.

Den Aramäer Heilbronn ist beim zuletzt sehr heimstarken TSV Obersontheim ein wichtiger Auswärtssieg gelungen. Das Spiel begann auf einem mustergültigen Rasenplatz zunächst ruhig.

In der 9.Minute brachte Obersontheim den Ball im Tor von Vala Lazaridis unter. Doch der Jubel der Hausherren war nur von kurzer Dauer, da das Tor aufgrund von Abseits keine Anerkennung fand. Danach nahm das Spiel an Fahrt auf. Jan Stascak umlief Torhüter Daniel Hornung und schob zum 0:1 (13.) für die Aramäer ein. Danach zielte Jermaine Wesley mit einem Distanzschuß (18.) knapp rechts am Tor vorbei. Auch Jan Stascak versuchte darauf sein Glück mit einem Fernschuß (21.) Doch Obersontheims Schlußmann Daniel Hornung lenkte den Ball ins Toraus.

Ein Schuß von Robert Grau (25.) ging über das Tor. Kevin Berg tauchte in Minute 30 aus kurzem Winkel gefährlich vor Hornung auf und schoß knapp rechts vorbei. In einer neuen Spielsituation eine Minute später schoß Berg jedoch für Hornung unhaltbar den Ball in Maschen zum 0:2 ein. Vala Lazaridis durfte sich in Minute 39 auszeichnen, als Michael Däschler gefährlich vor dem Tor auftauchte, der Heilbronner Keeper jedoch rechtzeitig raus gelaufen war und die Situation sehr souverän klären konnte.

Die erste nennenswerte Aktion in Halbzeit 2 gehörte ebenfalls Obersontheim. Der Freistoß von Matthias Gleisbrenner (48.) ging jedoch weit über das Tor. Jermaine Wesley spielte sich in Minute 61 stark durch die Defensive der Hausherren . Ein Obersontheimer Verteidiger konnte auf der Linie klären. Kurz danach durften die Heilbronner dann allerdings wieder jubeln. Stascak trug sich in der 63.Spielminute ein zweites Mal in die Torjägerliste ein. Kurz danach startete Robert Grau einen starken Vorwärtsgang. Seine gut gespielte Flanke wurde allerdings vom Heimteam verteidigt.

Doch Heilbronn drückte weiter. Grau kam in der 69.Minute gefährlich auf Keeper Hornung zu. Dieser rückte raus und machte den Winkel kurz, so dass Grau den mitgelaufenen Jermaine Wesley anspielte. Wesley traf ins Tor. Das Tor wurde aufgrund von Abseits zurück gepfiffen. Nach einer gut geschlagenen Ecke von Robin Binder in Minute 74 schoß Martin Frey den Ball über das Tor. Immer wieder erstickte die Heilbronner Defensive um Markus Hartmann mögliche Chancen der Hausherren im Keim. Heilbronn übte immer weiter Druck aus. Jan Stascak scheiterte in der 86.Spielminute am Pfosten. Isa Gökmen setzte kurz vor dem Abpfiff den Schlußpunkt zum 0:4.

