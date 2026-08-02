4:0-Auftakterfolg in der A-Klasse: Absteiger besiegt Aufsteiger

Absteiger gegen Aufsteiger: Im Spiel von TuS Wörrstadt gegen die SG Spiesheim/Albig konnte sich der Bezirksliga-Absteiger aus Wörrstadt mit 4:0 durchsetzen. – Foto: Michael Wolff

Alzey-Worms. In der A-Klasse Alzey-Worms gab es am ersten Spieltag der Saison 2026/27 mehrere Standortbestimmungen der Vereine. Der erste Tabellenführer der Saison ist Meisterschaftsfavorit TSG Pfeddersheim II.

„Man hat gemerkt, dass es das erste Saisonspiel war. Die Mannschaften haben sich abgetastet und auf Fehler gewartet“, berichtete Gimbsheims Andreas Tillschneider. Hussam Mawloud brachte zunächst die Gäste in Führung. Sinan Cogur gelang der Ausgleich (33.). Der eingewechselte Andre Käsler markierte den Siegtreffer für Osthofen (65.). „Ein Unentschieden wäre auch drin gewesen“, bedauerte Tillschneider.

„In der ersten Halbzeit waren wir mehr am Drücker“, sah SG-Sprecher Güven Uzpak sein Team anfangs klar besser. Janik von Zabiensky brachte Weinheim/Heimersheim dann auch in Führung (7.). Im zweiten Durchgang erhöhten David Salfeld (66.) und wieder von Zabiensky (81.) auf 3:0 für die SG. „Hochheim hat nur zu Beginn der zweiten Halbzeit Druck gemacht. Nach dem 2:0 war die Messe aber gelesen“, fand Uzpak, der sich auch noch einen Pfostenschuss von Peter Merz notiert hatte (60.).

Gleich zu Saisonbeginn kassierte die SG Rheinhessische Schweiz eine Packung. „Das war verdient für Pfeddersheim. Sie haben gezeigt, dass sie zu Recht als Meisterschaftsfavorit gelten“, musste SG-Sprecher Dirk Erler anerkennen. Silas Lambrix (31.), Julius Britzius (35.) und Dominik Müller (41., 48. Foulelfmeter) brachten die Gäste mit 4:0 in Front. Leonard Engelmann verkürzte für die SG (49.). Bartosz Wiach (66., 68.), Deniz Yetim (82.) und Nicolas Bentz (90.+1) erhöhten auf 8:1 für die TSG-Zweite. „Pfeddersheim war spielerisch und konditionell besser“, lobte Erler.

Von einem bitteren Unentschieden sprach Mauchenheims Heiko Völker. „Der Elfmeter in der langen Nachspielzeit war hart.“ Ab der 38. Minute waren die Gastgeber in Überzahl, nachdem Tim Renz die Ampelkarte sah. Gabriel Hanauer markierte für die SG Mauchenheim/Freimersheim das 1:0 (52.). Am Ende war es die 90.+6 Minute, in der Philipp Fischer-Radtke einen Foulelfmeter zum Ausgleich nutzte. „Wir haben das Spiel dominiert und kaum Torschüsse vom Gegner zugelassen“, war Völker mit dem Ergebnis nicht einverstanden.

„Für uns war es wichtig, gut zu starten. Wir konnten dem Spiel unseren Stempel aufdrücken“, war Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo zufrieden. Lion Deisen prägte die ersten 20 Minuten. Zunächst scheiterte er per Foulelfmeter an SG-Torwart Oliver Huber (10.), danach traf er doppelt zur 2:0-Führung (12., 20.). Marco Schulmerich (33.) und Kevin Tuttas (55.) erhöhten das Ergebnis auf 4:0. „Wir waren fußballerisch sehr gut. Das Ergebnis hätte auch höher ausfallen können“, war Novo zufrieden.

Der TuS Stetten hat in der neuen „Umgebung“ erstmal Lehrgeld bezahlt. „Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen. Im zweiten Durchgang hatte Framersheim klare Vorteile“, beschrieb Stettens Trainer Johannes Henrich. Luis Floren (8., 45.+2), Marius Höfler (25.), Moritz Köhm (47.), ein Eigentor von Jochen Walter (74.) und Chatri Carrion Kox (87.) schenkten den Pfälzern ein halbes Dutzend Tore ein. Pascal Weißhaupt (40.), Janik Butz (70.) und Jochen Walter (78.) hielten für Stetten dagegen. „Framersheim war eiskalt vor dem Tor und sie haben es gut heruntergespielt“, musste Henrich anerkennen.

„Wir sind gut in das Spiel gekommen, aber Armsheim/Flonheim hat sich zurückgekämpft“, erklärte Rhenania-Trainer Steffen Keller. Den Treffern von Timo Widder (15.), Dennis Thiel (18.) und Jonas Werle (57.) setzte die SG die Tore von Pascal Mohr (35., 60.) und Nikolaj Michel (45.) entgegen. Wieder Thiel (90.+1) und Tom Dinger (90.+3) sorgten spät für den Rhenania-Sieg. „Am Ende hat der größere Wille gesiegt“, fand Keller, der Schiedsrichter Marco Staller lobte.

„Vom Spielverlauf her ist das Ergebnis gerecht. Der späte Ausgleich ist halt ärgerlich“, haderte Pfiffligheims Michael Kley. Zunächst führte die Normannia durch Fynn Roth (35.). Wasiqulla Azami sorgte für den späten Ausgleich (90.+1). „In der zweiten Halbzeit hat Horchheim auf ein Tor gespielt. Wir haben das aber gut verteidigt“, beschrieb Kley.