4:0: ASV Dachau hat es selbst in der Hand

Nach einem glatten 4:0 im Spitzenspiel gegen Gaimersheim haben es die Bezirksliga-Fußballer des ASV selbst in der Hand, den Aufstieg zu schaffen.

Auf dieses Spiel fieberten die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau seit Wochen hin. Trainer Matthias Koston bezeichnete das Duell mit dem Tabellenzweiten TSV Gaimersheim als „Do-or-die-Spiel“, als Alles-oder-nichts-Duell im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz. Diese Drucksituation kann lähmen, doch die Dachauer liefen zur Höchstform auf. Sie gewannen am Samstag zuhause mit 4:0 und kletterten vor dem letzten Spieltag auf den zweiten Tabellenplatz. Der Aufstieg über den Umweg Relegation ist aus eigener Kraft möglich.

„Wir waren überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen. Der Charakter entscheidet solche Duelle, und ich kenne meine Spieler”, sagte Trainer Koston. Seine Mannschaft durfte nicht verlieren, um noch eine Aufstiegschance zu haben. Und während die Gaimersheimer ihren Vorsprung verwalten wollten, spielten die Dachauer tatsächlich um alles oder nichts. Und dies sehr gut. Koston: „Wir waren über 90 Minuten in allen Belangen über㈠legen.”

Vor über 200 Zuschauern im Sepp-Helfer-Stadion ließen die ASV-Kicker von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Cihan Öztürk brachte Dachau nach einem Konter auf die Siegerstraße (8.). Es folgte der einzige Dämpfer an diesem Nachmittag, denn Top-Torjäger Sebastian Mack verletzte sich am Oberschenkel und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Justin Oko ins Spiel.

Auf das Spielgeschehen hatte der Wechsel keinen Einfluss. Dachau blieb das bessere Team und erhöhte vor der Pause noch einmal den Druck. Zunächst donnerte ein Freistoß von Max Bergner an die Latte (35.), ehe Öztürk eine feine Einzelleistung mit dem 2:0 veredelte (40.). Von der Gaimersheimer Offensive kam das gesamte Spiel über wenig.

Die Gäste blieben harmlos, während der ASV an der Vorentscheidung arbeitete. Diese besorgte Joker Oko, der nach Öztürks Lattenknaller zum 3:0 abstaubte (49.). Nach einer guten Stunde krönte Öztürk seinen überragenden Auftritt mit seinem dritten Treffer zum 4:0 (64.).

„Unser Matchplan ist heute voll aufgegangen”, sagte Koston, der – wie seine Spieler – den Blick direkt nach vorne richtete. „Wir haben es jetzt in eigener Hand. Das war unser Ziel”, so der ASV-Coach.

Am kommenden Samstag steigt beim bereits feststehenden Meister Neuperlach das Endspiel um die Aufstiegsrelegation. Eine machbare Aufgabe, falls das beste Team dieser Saison so auftritt wie jüngst bei der 3:7-Niederlage bei Schlusslicht Gerolfing. Die Dachauer werden aber ohnehin nur auf sich schauen. Mit dieser Taktik sind sie gegen Gaimersheim sehr gut gefahren.