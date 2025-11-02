4:0 - Aramäer machen es auch gegen Erlenbach deutlich

Die Aramäer Heilbronn starteten hoch motiviert in die Partie.
Bereits in der zweiten Minute gelang der frühe Führungstreffer: Nach einer präzisen Ecke verwandelte David Gotovac per Kopf zum 1:0. Die Gastgeber blieben am Drücker und erarbeiteten sich in der Folge diverse Chancen, bis Gotovac in der 27. Minute erneut zur Stelle war und auf 2:0 erhöhte.
Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit versuchte Erlenbach, über Konter Akzente zu setzen und kam dabei ebenfalls zu einigen Möglichkeiten.
Der Start in die zweite Hälfte gestaltete sich zunächst hitzig: Eine vielversprechende Großchance für Erlenbach wurde aufgrund angeblicher Abseitsstellung zurückgepfiffen. Die anschließende, möglicherweise berechtigte, Beschwerde des Spielers zog eine Gelbe Karte nach sich, die im Zuge der Diskussion auch der Trainer Erlenbachs erhielt. Abgesehen von dieser Szene leitete der Schiedsrichter die Partie jedoch souverän und umsichtig.
Die endgültige Entscheidung fiel kurz nach der Stundenmarke: In der 60. Minute bediente Wesley seinen Mitspieler Robert Grau mit einem genialen Steilpass – Grau verwandelte eiskalt zum 3:0. Nur drei Minuten später, in der 63. Minute, krönte Wesley seine starke Leistung selbst und erhöhte auf 4:0.
Obwohl die Aramäer Heilbronn in der Schlussphase des Spiels noch zu weiteren Offensivaktionen kamen, blieb es beim verdienten 4:0-Endstand, da die weiteren Torchancen von der Erlenbacher Defensive vereitelt wurden.
Zuschauer: 175
Schiedsrichter: Silas Walz (Pfedelbach)
Tore: 1:0 Gotovac (2.), 2:0 Gotovac (27.), 3:0 Grau (60.), 4:0 W
esley (63.)