– Foto: Dominik Schwarz

4:0 - Aramäer machen es auch gegen Erlenbach deutlich Verlinkte Inhalte Bezirksliga Franken Aramäer HN Erlenbach

Die Aramäer Heilbronn starteten hoch motiviert in die Partie. Bereits in der zweiten Minute gelang der frühe Führungstreffer: Nach einer präzisen Ecke verwandelte David Gotovac per Kopf zum 1:0. Die Gastgeber blieben am Drücker und erarbeiteten sich in der Folge diverse Chancen, bis Gotovac in der 27. Minute erneut zur Stelle war und auf 2:0 erhöhte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit versuchte Erlenbach, über Konter Akzente zu setzen und kam dabei ebenfalls zu einigen Möglichkeiten. Der Start in die zweite Hälfte gestaltete sich zunächst hitzig: Eine vielversprechende Großchance für Erlenbach wurde aufgrund angeblicher Abseitsstellung zurückgepfiffen. Die anschließende, möglicherweise berechtigte, Beschwerde des Spielers zog eine Gelbe Karte nach sich, die im Zuge der Diskussion auch der Trainer Erlenbachs erhielt. Abgesehen von dieser Szene leitete der Schiedsrichter die Partie jedoch souverän und umsichtig.