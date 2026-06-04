4. Wiener Inklusionsderby: Großes Fußballfest am ÖFB-Campus Initiiert von Coca-Cola ging am Dienstag, 2. Juni 2026, das insgesamt vierte Wiener Inklusionsderby über die Bühne. Austragungsort war diesmal der ÖFB-Campus in der Seestadt, jener Ort, an dem wenige Wochen später auch die Fußballbewerbe der 9. Nationalen Sommerspiele von Special Olympics Österreich stattfinden werden. von SK Rapid Wien · Heute, 12:24 Uhr · 0 Leser

Das Inklusionsderby 2026 stand ganz im Zeichen von "Miteinander statt Gegeneinander". – Foto: Julia Fassl / Rapid Wien

Unter dem Motto „Miteinander statt Gegeneinander“ trafen gemischte Teams des SK Rapid und des FK Austria Wien aufeinander und setzten gemeinsam ein starkes Zeichen für Inklusion, Vielfalt und Zusammenhalt. Die Teams bestanden aus Spieler der Special Needs Teams beider Klubs sowie weiteren Unterstützer. Mit dabei war auch Viktoria Bittendorfer. Moderiert wurde das Fußballfest von Andy Marek. Im Mittelpunkt stand dabei nicht die sportliche Rivalität, sondern die gemeinsame Freude am Fußball. Einmal mehr zeigte sich, dass der Sport Menschen verbindet – unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Beeinträchtigung oder Vereinszugehörigkeit.

Das Wiener Inklusionsderby wurde als Höhepunkt des Kick&Connect-Turniertages mit dem ÖFB als Partner ausgetragen. Über zwei Mal 15 Minuten hinweg standen Fairness, Teamgeist und das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund. Zahlreiche Besucher*innen verfolgten die Begegnung und sorgten für eine stimmungsvolle Kulisse. Die Erlöse dieses besonderen Events kommen den Special Needs Teams beider Vereine sowie Special Olympics Österreich zugute und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Das vierte Wiener Inklusionsderby machte einmal mehr deutlich, dass Fußball weit mehr sein kann als ein Spiel.