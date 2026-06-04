4. Wiener Inklusionsderby: Großes Fußballfest am ÖFB-Campus

Unter dem Motto „Miteinander statt Gegeneinander“ trafen gemischte Teams des SK Rapid und des FK Austria Wien aufeinander und setzten gemeinsam ein starkes Zeichen für Inklusion, Vielfalt und Zusammenhalt. Die Teams bestanden aus Spieler der Special Needs Teams beider Klubs sowie weiteren Unterstützer. Mit dabei war auch Viktoria Bittendorfer. Moderiert wurde das Fußballfest von Andy Marek.
Im Mittelpunkt stand dabei nicht die sportliche Rivalität, sondern die gemeinsame Freude am Fußball. Einmal mehr zeigte sich, dass der Sport Menschen verbindet – unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Beeinträchtigung oder Vereinszugehörigkeit.
Das Wiener Inklusionsderby wurde als Höhepunkt des Kick&Connect-Turniertages mit dem ÖFB als Partner ausgetragen. Über zwei Mal 15 Minuten hinweg standen Fairness, Teamgeist und das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund. Zahlreiche Besucher*innen verfolgten die Begegnung und sorgten für eine stimmungsvolle Kulisse.
Die Erlöse dieses besonderen Events kommen den Special Needs Teams beider Vereine sowie Special Olympics Österreich zugute und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Das vierte Wiener Inklusionsderby machte einmal mehr deutlich, dass Fußball weit mehr sein kann als ein Spiel.
Alexander Wrabetz, Präsident des SK Rapid, meint: „Diese Veranstaltung dürfen wir bald als traditionelles Sportfest bezeichnen und ich freue mich sehr, dass sie erstmals in der neuen Heimat des rot-weiß-roten Fußballs, dem ÖFB Campus, über die Bühne ging. Es ist eine Freude, wenn Spielerinnen und Spieler mit Spaß am Kicken und großem Engagement wie bei diesem Event dabei sind. Die Begeisterung ist ansteckend, ich bin überzeugt, dass wir noch viele weitere dieser Inklusionsderbys sehen werden, und freue mich darauf, wenn wir die daran teilnehmenden Akteure auch bald wieder bei uns im Allianz Stadion in Hütteldorf begrüßen dürfen.“