4. Torwarttrainer-Kongress beim VfB Lübeck

– Foto: Imago Images

Der VfB Lübeck lädt erneut zum Torwarttrainer-Kongress ein. Am Donnerstag, den 23.04.26 sind bereits zum vierten Mal alle Interessierten an die Lohmühle eingeladen, um über spezifische Themen aus dem Torwartbereich zu sprechen. Erneut wird Torwarttrainer Lukas Oden Einblicke in die Torwart-Arbeit beim VfB und im Anschluss Raum zum Austausch geben.

Lukas Oden sagt dazu: „Ich freue mich, dass wir diese Veranstaltung beim VfB inzwischen fest verankern haben und sie nun bereits zum vierten Mal stattfindet. Wir als Torwartgruppe und der VfB als Gesamtverein können damit auch überregional unsere Arbeit repräsentieren und dafür sorgen, dass sich alle Interessierten unabhängig vom Alter und der Leistungsklasse austauschen können.“

Rahmendaten:

4. Torwarttrainer-Kongress

Donnerstag, 23.04.16 18:00-21:00 Uhr

Stadion an der Lohmühle / LN Lounge

Teilnahmegebühr von 10€ pro Person ist vor Ort in bar zu entrichten.