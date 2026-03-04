4. Torwarttrainer-Kongress beim VfB Lübeck

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der VfB Lübeck lädt erneut zum Torwarttrainer-Kongress ein. Am Donnerstag, den 23.04.26 sind bereits zum vierten Mal alle Interessierten an die Lohmühle eingeladen, um über spezifische Themen aus dem Torwartbereich zu sprechen. Erneut wird Torwarttrainer Lukas Oden Einblicke in die Torwart-Arbeit beim VfB und im Anschluss Raum zum Austausch geben.
Lukas Oden sagt dazu: „Ich freue mich, dass wir diese Veranstaltung beim VfB inzwischen fest verankern haben und sie nun bereits zum vierten Mal stattfindet. Wir als Torwartgruppe und der VfB als Gesamtverein können damit auch überregional unsere Arbeit repräsentieren und dafür sorgen, dass sich alle Interessierten unabhängig vom Alter und der Leistungsklasse austauschen können.“