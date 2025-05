4 Tore, 2 Vorlagen: „Bussi“ schießt Oesede fast im Alleingang zu Sieg

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der ehemalige SuS-Neuenkirchen-Stürmer, heute beruflich als Bezirksleiter unterwegs, spricht im Interview über seine Fitness, das starke Teamgefüge, seine Rolle zwischen Spieler und Co-Trainer – und warum er in Oesede definitiv weitermachen wird. Seine große Leidenschaft für Ballsport aller Art war am Wochenende jedenfalls nicht zu übersehen.

Christian Bußmann: Sutthausen kam mit fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen zu uns und hatte entsprechend viel Selbstvertrauen getankt. Aber ich weiß, welche Qualität wir auf den Platz bringen können – damit können wir jedem Gegner mindestens auf Augenhöhe begegnen. Mit einem so deutlichen Sieg habe ich trotzdem nicht gerechnet.

Vier Tore, zwei Assists – wie hast du das Spiel persönlich erlebt?

Christian Bußmann: Wir sind sehr gut und druckvoll ins Spiel gestartet. Unsere Standardsituationen, getreten von Maxi Heckel und Christoph Baumann, waren wieder einmal eine echte Waffe. Wir haben es dieses Mal geschafft, vor dem Tor konsequent zu sein, und uns dadurch auch das nötige Selbstvertrauen erarbeitet. Die Mannschaft hat insgesamt viel investiert – diesmal wurden wir dafür auch belohnt, was in den vergangenen Spielen nicht immer der Fall war.

Wer am Ende die Tore macht, ist für uns zweitrangig – genau das zeichnet unser Team aus. Besonders gefreut habe ich mich über den Sieg für Finn Strotmann und Maxi Heckel, die leider vorerst ihr letztes Heimspiel für die Sportfreunde Oesede gemacht haben.

Du hast, wenn du gespielt hast, fast immer abgeliefert – aber nur acht Ligaeinsätze und ein Pokalspiel?

Christian Bußmann: Mich haben in den letzten Jahren immer wieder Verletzungen zurückgeworfen – so auch in dieser Saison. Im November wurde ich erneut am Knie operiert. Ich hatte schon einige Momente, in denen ich dachte, dass es das jetzt war. Aber der sportliche Anreiz ist nach wie vor groß. Wenn ich mich einigermaßen fit fühle, will ich der Mannschaft helfen – und in ein paar Spielen hat das ja auch ganz gut geklappt.

Wie bewertest du die sportliche Entwicklung der Mannschaft kurz vor dem Saisonfinale?

Christian Bußmann: Wir sind sicherlich mit anderen Erwartungen in die Saison gestartet, aber unter den gegebenen Umständen bin ich sehr zufrieden mit der Mannschaft. Es herrscht ein starker Zusammenhalt – jeder steht für den anderen ein. Wir schaffen es inzwischen in vielen Phasen, unser Spiel durchzubringen und kreieren regelmäßig gute Momente. Diese wollen wir in die neue Saison mitnehmen und weiter ausbauen.

Wie geht es bei dir persönlich weiter – bleibst du in Oesede, und in welcher Rolle?

Christian Bußmann: Selbstverständlich bleibe ich in Oesede – und solange mein Körper mich noch über den Platz trägt, werde ich auch spielen. In erster Linie also weiterhin als Spieler. Zusätzlich konnten wir im Winter mit Fernando Caeiro einen großartigen Trainer gewinnen. Wir stehen im engen Austausch – sollte er einmal verhindert sein, springe ich auch gern als Trainer ein. Aktuell bin ich in Barsinghausen, um meine C-Lizenz zu machen – die B-Lizenz soll zeitnah folgen. Was nach meiner aktiven Zeit kommt, wird man sehen.

Wagen wir einen Ausblick: Was sind deine Ziele für die kommende Saison?

Christian Bußmann: Ich möchte das nicht direkt an einem Tabellenplatz festmachen. Mein Ziel ist es, dass wir über die gesamte Saison hinweg unser maximales Leistungsniveau auf den Platz bringen. Wenn uns das gelingt, werden wir am Ende sehen, wofür es gereicht hat.