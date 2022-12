4. Topspiel der Saison zum Abschluss der Hinrunde

4. Topspiel der Saison zum Abschluss der Hinrunde. Zu Gast war der Tabellenfünfte aus Schlierbach, der mit einem Sieg punktgleich mit den Tabellenführer wäre. Am Sonntagmittag war also alles bereit für ein Topspiel in der Kreisliga B5. Die Zweite des TSV Weilheim musste einige Ausfälle verkraften, namentlich Michael Hartig, der rot gesperrt war und Mathias Bühler, der kurzfristig krankheitsbedingt nicht mit von der Partie war. Somit war das Trainerteam um Gianni Mantineo und Robert Walter gezwungen ein komplett neues IV-Paar aufzustellen. Nach einigen Großchancen hätten die Weilheimer schon früh führen müssen, leider wurden diese aber vergeben. Zana Akdag markierte in der 25. Minute seinen 14. Saisontreffer nach super Vorarbeit von Kürsad Kilic zum 1:0 für die Heimmannschaft. Doch Schlierbach konnte das Spiel vor der Hälfte noch drehen und auf 1:2 stellen. Diese Führung konnten die Schlierbacher sogar noch in der 68. Minute auf 1:3 ausbauen. Doch wer die Zweite und die letztjährige U19 verfolgte weiß, mit Rückständen und späten Aufholjagden kennt man sich aus. So waren es die eingewechselten Paul Schrievers und Finn Fleischmann, die ab der 78. Minute auf 3:3 stellen konnten und Finn Schubarth der mit einem Flugkopfballtor die Weilheimer in Führung brachten. Zum Abschluss gelang Zana Akdag per Kopf sein 15. Saisontreffer zum 5:3 Endstand. Dieser Sieg bedeutete zugleich die Herbstmeisterschaft für unsere Zweite. Am kommenden Wochenende ist zum Abschluss der TSV Beuren um 12 Uhr in Weilheim zu Gast. Dies ist zugleich das erste Spiel der Rückrunde.