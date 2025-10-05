 2025-10-02T08:44:29.515Z

Spielbericht

4. Spieltag in der Bezirksliga

Frauen: Bezirksliga O
Engertsham
Kumreut
Heute, 11:00 Uhr
SV Kumreut
SV KumreutKumreut
SV Engertsham
SV EngertshamEngertsham
4
1
Abpfiff

Auch dieses Wochenende musste sich unsere Elf gegen den Tabellenführenden in Kumreut mit 4:1 geschlagen geben. Fazit: Viele Chancen die vorne unsauber ausgespielt und nicht genutzt werden - hinten zu leicht durchschaubar und Fehleranfällig mit viel zu wenig Zugriff.

Das muss endlich anders werden. Im Heimspiel nächste Woche gibt es wieder eine neue Chance auf drei Punkte, die wir versuchen zu holen, damit wir anschließend im Engertshamer Oktoberfest ausgelassen feiern können.

Also kommts vorbei, für einen Tag voller Fußball mit Speiß und Trank!! ⚽️🍺

#svengertsham #svengertshamdamen #inengertshamruckmaengerzam #damenfußball #kopfhoch #weitergehts

Bericht: Laura Doblhofer

