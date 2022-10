4 Spiele – 12 PUNKTE für die SG –Frauen!

Am Sonntag fuhr man zum VfB Unzhurst, einem Absteiger aus der Verbandsliga. Tabellarisch sind sie noch nicht in Fahrt, man wusste aber aus früheren Begegnungen, dass da eine starke Mannschaft auflaufen wird. Trainer Michael Kuhn überlegte sich aufgrund dessen mehrere taktische Vorgaben, welche seine Frauen je nach Spielverlauf spielen dürfen. Dazu kam noch ein Dauerregen und aufgrund dessen ein sehr schwer bespielbarer Rasenplatz, auf welchen man sich einstellen musste.

Das Spiel ging pünktlich los und schon der erste Ball zeigte, dass man hier nicht auf die Idee kommen sollte, schöne Spielzüge heraus zu spielen, immer wieder blieb der Ball in Pfützen oder Matschlöchern liegen, so entschied die Abwehr schnell, Bälle werden nur nach vorne gespielt. Zuerst tat man sich schwer mit den äußeren Begebenheiten, so das man nicht richtig in Tritt kam. Allerdings erkannte man auch gleich, was am heutigen Tag die richtige Taktik werden würde. Unzhurst stand mit der gesamten Abwehr sehr hoch, so das Lena Dick in der 7 Spielminute Emma Winterer auf die Reise schickte, diese nahm ihrer Gegenspieler die nötigen Meter ab und schob zum 0:1 für die SG ein. Das Gute war, Unzhurst reagierte nicht auf die schnellen Spielerinnen auf unserer Seite, so schaffte man es immer wieder gefährlich nach vorne zu kommen. In der 28. und 60. Spielminute waren es beide Male die gleichen Spielzüge, Ball in die Schnittstelle, Emma Winterer konnte von der Abwehr nicht gestoppt werden und konnte beide Male nach Vorlagen von Corinna Wernet einnetzen. In der 72. Minute war es dann Lena Dick welche noch ein Tor erzielte, hier mit einem Schuss von der 16er Linie nach Vorlage von Ramona Riesterer.