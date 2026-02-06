4. Protzener Hallencup: Fehrbellin erwartet den nächsten Kraftakt

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Die Rhinhalle in Fehrbellin bleibt das Zentrum des regionalen Hallenfußballs. Am Sonntag, 8. Februar 2026, steigt dort der 4. Protzener Hallencup der ersten Männermannschaft des SV 1949 Protzen. Ab 12 Uhr treffen zehn Mannschaften in zwei Gruppen aufeinander, ehe das Turnier am späten Nachmittag in die K.-o.-Phase übergeht. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie sorgen für maximale Intensität. Der Modus ist anspruchsvoll, die Spielanzahl hoch, die Atmosphäre verspricht einen Hallentag, an dem keine Mannschaft unbeschadet durchkommt.

Ein Turnier, das keine Pausen kennt Der Protzener Hallencup ist kein gemütlicher Hallennachmittag, sondern ein kompletter Wettbewerb mit echter Turnierdramaturgie. Die Gruppenphase zieht sich über den gesamten frühen Nachmittag, anschließend folgen Viertelfinals, Trostrunde, Halbfinals und eine komplette Finalrunde mit Platzierungsspielen. Jede Mannschaft bleibt lange im Rhythmus, jede Partie kann über den weiteren Verlauf entscheiden. In der Halle zählt nicht nur Technik, sondern auch Konzentration über Stunden.

Gruppe B mit Gastgeber, Marwitz und Hertha BSC IV Die Gruppe B bietet ebenfalls ein attraktives Feld. Der MSV 1919 Neuruppin II, der Brandenburger SC Süd 05 III, der SV 1949 Protzen, der FC Marwitz 2009 und Hertha BSC IV spielen um die Plätze in der K.-o.-Runde. Allein die Teilnahme von Hertha BSC IV verleiht dem Turnier zusätzliche Strahlkraft. Gleichzeitig steht Protzen als Gastgeber unter Druck: Das eigene Publikum erwartet einen Auftritt, der über die Gruppenphase hinausführt.

Gruppe A mit Premnitz, Brandenburg und Bötzow In der Gruppe A treffen der TSV Chemie Premnitz, der FC Borussia Brandenburg II, der Putlitzer SV 1921, der SC Hertha Karstädt 1923 und der SV Eintracht Bötzow aufeinander. Die Mischung verspricht einen spannenden Wettbewerb zwischen robustem Regionalfußball und Teams mit klarer Struktur.

Turnierstart mit sofortigem Druck

Der erste Anstoß erfolgt um 12 Uhr mit der Partie Putlitzer SV 1921 gegen TSV Chemie Premnitz. Bereits um 12:12 Uhr beginnt in der Gruppe B das Spiel FC Marwitz 2009 gegen MSV 1919 Neuruppin II. Schon in diesen ersten Begegnungen zeigt sich der Charakter des Turniers: keine Anlaufzeit, keine Schonfrist. Zehn Minuten sind schnell vorbei, jedes Gegentor kann wie ein Schlag wirken.

Viertelfinale als erste große Weggabelung

Ab 16:08 Uhr beginnt die K.-o.-Phase mit den Viertelfinals. Dann spielt der Erste der Gruppe A gegen den Vierten der Gruppe B. Um 16:20 Uhr folgt das Duell zwischen dem Zweiten der Gruppe A und dem Dritten der Gruppe B. Um 16:32 Uhr treffen der Dritte der Gruppe A und der Zweite der Gruppe B aufeinander. Das letzte Viertelfinale steigt um 16:44 Uhr zwischen dem Vierten der Gruppe A und dem Ersten der Gruppe B. Ab diesem Moment gilt: Verlieren ist verboten, jede Unachtsamkeit kann das Aus bedeuten.

Trostrunde hält die Spannung für alle Teams hoch

Auch die Viertelfinalverlierer bleiben im Wettbewerb. Um 16:56 Uhr und 17:08 Uhr werden die Trostrundenspiele ausgetragen. Hier geht es nicht nur um Platzierungen, sondern auch um die Chance, den Turniertag sportlich sauber zu Ende zu bringen. Gerade in einem Turnier dieser Länge ist es wichtig, dass keine Mannschaft früh in Bedeutungslosigkeit abrutscht.

Halbfinale als Verdichtung des Turniers

Um 17:20 Uhr beginnt das erste Halbfinale, in dem der Gewinner des dritten Viertelfinals auf den Gewinner des vierten Viertelfinals trifft. Um 17:32 Uhr folgt das zweite Halbfinale zwischen dem Gewinner des ersten Viertelfinals und dem Gewinner des zweiten Viertelfinals. Diese beiden Spiele sind der Moment, in dem aus einem langen Hallentag plötzlich echte Dramatik wird. Zwei Siege trennen vom Titel, ein Fehler vom Ausscheiden.

Platzierungsspiele als letzte Bewährungsprobe

Auch nach den Halbfinals bleibt der Turnierplan dicht. Um 17:44 Uhr wird Platz neun ausgespielt zwischen dem Fünften der Gruppe A und dem Fünften der Gruppe B. Um 17:56 Uhr folgt das Spiel um Platz sieben. Um 18:08 Uhr wird Platz fünf vergeben. Diese Spiele zeigen, wie konsequent der Protzener Hallencup jede Platzierung ausspielt und wie sehr der sportliche Ehrgeiz bis zum Schluss erhalten bleibt.

Spiel um Platz drei als Kampf um das Podium

Der vorletzte Höhepunkt ist für 18:20 Uhr angesetzt. Dann treffen die Verlierer der beiden Halbfinals im Spiel um Platz drei aufeinander. Gerade nach einer Halbfinalniederlage ist diese Partie oft ein mentaler Härtetest: Noch einmal alles bündeln, noch einmal die Halle annehmen, noch einmal um eine Medaille kämpfen.

Finale als letzter Höhepunkt in der Rhinhalle

Das Finale beginnt um 18:32 Uhr. Dann stehen sich die Sieger der beiden Halbfinals gegenüber und spielen um den Turniersieg beim 4. Protzener Hallencup der ersten Männer. Zehn Minuten entscheiden über den Titel, nach einem Tag voller Zweikämpfe, schneller Tore und wachsender Müdigkeit. Genau hier zeigt sich, wer die Balance zwischen Risiko und Kontrolle hält.